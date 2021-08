Kathy Hochul tomará el lugar de Andrew Cuomo y será la primera gobernadora de Nueva York

Hochul, de 62 años, lleva en el cargo desde 2015, siempre al lado de Cuomo, y será según las normas neoyorquinas quien lo suceda una vez que abandone oficialmente el puesto dentro de 14 días.

Inmediatamente después del anuncio del gobernador, la veterana política le dio su respaldo y se declaró lista para asumir sus nuevas responsabilidades.

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.

As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor.