Paty Navidad es hospitalizada de emergencia tras complicaciones por el COVID

El mal no se le desea a nadie compa

está mal de otra cosa, cualquiera, pero no de covid.

r2d2solis

Hoy, 3:49 pm

publicado por: Antonio Solis

Dentro del mundo cospiranoico, si se muere, ella tenia razón puesto que la mataron haciéndonos pensar que fue por el covid para que todos los antivacunas se vacunen, pero como buen cospiranoico no lo harán a sabiendas que la mataron por ordenes del nuevo orden mundial, y si vive ella dirá que no se pondrá la vacuna puesto que su organismo ya creo anticuerpos y el virus no es mortal.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0