Recupera Infonavit 30 viviendas abandonadas en Torreón

Serían 30 viviendas abandonadas en Torreón las que podrían participar en el programa de Renovación a tu Medida del Infonavit, pues se debe cumplir con requisitos como el que hayan tenido un crédito con el instituto, que tengan todos los servicios, que no estén en áreas de alto riesgo, entre otros.

Gustavo Ernesto Díaz Gómez, representante de la Dirección General de Infonavit en Coahuila, dijo que se ha buscado también que no haya intermediarios, de modo que el trabajador interesado en adquirir una vivienda recuperada se pueda acercar directamente al Instituto, para que aquí se les apoye con todo el proceso y el trámite sea sin costo.

Explicó que no toda la vivienda abandonada se puede recuperar, pues no toda tuvo un crédito con el Infonavit, sino que fueron tratos entre particulares. Tampoco se buscaría aquella que no cuenta con todos los servicios y que es viable recuperarla, sobre todo, si se encuentra en algún terreno de alto riesgo.

"Muchas veces, se entiende el tema como algo masivo y no necesariamente lo que tiene que ver con el Infonavit y lo que podemos recuperar legalmente es un universo tan grande", comentó.

En términos del costo, señaló que se ha observado que hay viviendas que van desde los 280 mil hasta un millón de pesos, pues lo que se busca es recuperarla con base en el valor avalúo, con lo que se pueda dar certeza al trabajador de que puede obtener un crédito para comprarla, mediante el Infonavit, que posiblemente sea más accesible y que el programa contempla que una parte de su crédito pueda ser utilizada para la remodelación de la casa, a fin de que cuente con todo lo indispensable.

Díaz Gómez dijo que, en la siguiente etapa, el Infonavit podrá hacer venta directa, de modo que cualquiera que desee hacerse de una vivienda en recuperación podrá participar, no solamente a través de un crédito Infonavit sino mediante sus propios medios, los requisitos se anunciarán próximamente.

"Lo que no queremos es que caiga en manos de terceros, porque hay otros intereses económicos, que prevalecen antes que los derechos del trabajador, lo que buscamos es respetar los procesos, las reglas, pero lo que convenga al trabajador es la prioridad, no al vendedor, cuando hay un crédito bien colocado con todo en orden, la persona tiene certeza plena de que todo está funcionando y se ve beneficiado el Instituto", expresó.