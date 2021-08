El director de Salud Municipal en Lerdo insiste a la población en atender medidas contra el dengue

El director de Salud Municipal, Cecilio Medina Elizondo, insistió en la necesidad de acatar las recomendaciones respecto al tema del dengue por las lluvias que se han presentado en el municipio de Lerdo, tales como voltea, lava, tapa y tira.

“Continuamos informando sobre las acciones que la ciudadanía debe realizar para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, Salud Municipal atiende los llamados para las fumigaciones”, dijo el director.

Invitó a la gente a concientizar respecto el tema del dengue, pues es en temporadas de precipitaciones cuando el mosquito portador de esta enfermedad viral se desarrolla en el agua estancada.

Las sugerencias a la población para combatir el dengue son, deshacerse de los cacharros, no permitir que los recipientes administren agua, si no están en uso mantenerlos boca abajo; en caso de tener mascota mantener limpios sus recipientes de agua. El funcionario destacó que la ciudadanía puede hacer sus reportes a la dirección de Atención Ciudadana al teléfono 87 11 75 00 00, para que Salud Municipal en coordinación con la Secretaría de Salud acudan a efectuar la fumigación correspondiente y recolectar todo lo que ya no sea funcional en los hogares, como botellas, latas, tinas, baldes, refractarios, y depósitos de metal, artículos que puedan almacenar agua en los domicilios.

“Es importante que la ciudadanía trabaje en conjunto con las autoridades municipales, de nada sirve que fumiguemos si no atienden a las indicaciones para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue”, dijo Medina.

Además, comentó que la prioridad es el cuidado de la salud en las familias lerdenses, ya que el riesgo de desarrollar una enfermedad más grave aumenta para quienes se contagian por segunda vez con el virus, “es importante que se cuiden ahorita, por las últimas lluvias hay más larvas de mosquito”, acotó y recomendó utilizar repelente y atender las indicaciones de las autoridades.