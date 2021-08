Ni me recuerden las gorditas laguneras porque ahorita mismo me lanzo: Raúl Sandoval

El cantante y actor Raúl Sandoval espera volver pronto a la Comarca Lagunera, así lo hizo saber en entrevista con este diario con motivo de su participación en Guerreros 2021.

“Ahora que se está dando esta reactivación en Coahuila que espero continúe, me encantaría regresar para cantarles a la gente de La Laguna”, contó.

Durante la charla, Sandoval recordó que en junio de 2018 estuvo en estas tierras y aprovechó para comer gorditas en el Mercado Juárez.

El lugar que eligió se encuentra aún en la esquina de Acuña y Juárez. Él pidió dos gorditas de harina, una de chicharrón prensado y otra de rajas.

Las encargadas del lugar y varios comensales no dudaron en tomarse fotos con el cantante.

“Pero co que recuerdo esa vez. Esas gorditas estaban deliciosas, ni me las recuerden porque ahorita mismo me lanzo de nuevo”.