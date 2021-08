La actriz Christina Applegate revela que tiene esclerosis múltiple

Applegate, de 49 años, famosa por sus papeles en “Married... with Children” y “Dead to Me”, dijo en un tuit el lunes por la noche que fue diagnosticada hace unos meses.

“Ha sido un viaje extraño. Pero me ha apoyado gente que sé que también tiene esta enfermedad”, dijo Applegate. “Ha sido un camino difícil, pero como todos sabemos, el camino sigue”. Agregó en una publicación posterior: “Ahora les pido respeto a la privacidad mientras paso por esta situación”.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.