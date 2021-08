Parto con dolor y no se confunda

Es base de las creencias de mucha gente el parir con dolor. Por eso, no es raro que digamos que algo que nos causa dificultad “nos hace parir” y para agregarle más tormento, decimos que nos hace “parir chayotes” o que nos hace “parir cuates” y hay quien llega a decir que nos hace “parir triates”.

Parir chayotes sería más difícil que parir, por ejemplo, naranjas o manzanas, porque el chayote está cubierto de espinas y eso haría el parto aún más doloroso, como es fácil imaginar que es más doloroso parir a dos o a tres criaturas que a una sola, aunque ahora hay cirugías que permiten hacer eso y más, sin dolor alguno.

Entonces el parto es la acción de parir y ocurre cuando la hembra de un animal vivíparo expele el feto que tenía concebido. Sin embargo, la palabra parto se presta a confusión porque puede ser también acción del verbo partir y es muy conveniente hacer una distinción muy clara entre los verbos parir y partir.

La raíz de la palabra parir es parire que en latín significa crear, producir, mientras que en el caso del verbo partir, éste viene del latín partire que se refiere a la acción de dividir o distribuir, aunque también se aplica a la acción de irse, trasladarse a otro lugar, como el que parte a conocer otras tierras.

La conjugación del verbo parir también causa algunas confusiones porque invade los terrenos del verbo parar que es ooootra cosa. El presente del modo indicativo del verbo parir es: yo paro, túpares, él —o ella— pare, nosotros parimos, vosotros parís —nada que ver con la capital de Francia— y ellos paren.

“No hay que revolver las preñadas con las paridas” dicen en el rancho refiriéndose, por ejemplo, a las vacas que están “esperando becerro” y las que ya lo tuvieron. En sentido figurado, ese refrán se usa con el mismo sentido que el que dice “no hay que revolver peras con manzanas” o sea que no debemos mezclar o confundir cosas de diversa índole.

Aparte de parto, la acción de parir tiene muchos sinónimos: “dar a luz”, por ejemplo, que por la misma razón se considera que un nacimiento es un “alumbramiento”.

También se dice “tener un niño o un bebé o traerlo al mundo” o aliviarse, refiriéndose a la señora que, aunque es cierto que no estaba enferma porque el embarazo no es una enfermedad, el verbo aliviar o aliviarse no se refiere solamente a sanar de un mal orgánico sino también a “ser liberada total o parcialmente de alguna carga”.

Miguel Ángel: Últimamente he oído mucho la palabra "tocamiento". ¿Es correcta? LE RESPONDO: Sí, no le veo ningún problema, gramaticalmente hablando. LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:A las ideas sólo se les puede combatir por medio del raciocinio. A las ideas no se les fusila.