Sila Lua, un concepto híbrido musical

Descrita como "una diva marciana del nuevo pop oscuro europeo", la joven española Sila Lua de 24 años de edad anda por senderos que pocos se animan a abismarse, lejos de apostar por lo conocido, su brújula musical la encaminó hacía lo híbrido y a sonidos experimentales que fueron recolectados por su oído mientras exploraba la sonoridad de Londres, una ciudad en la que comenzó a delinear su estilo.

"La verdad es que la música era algo que había estado conmigo. Siempre me ha acompañado, pero no fue hasta Londres que descubrí lo divertido que es la escena musical, la variedad que hay, la libertad. Decidí probar y estudié producción musical".

Lua comenzó a musicalizar desde lo incierto, afinó su intuición y se dejó llevar por ella. Rechazó al canon e influenciada por géneros urbanos como el rap y la música electrónica que se le inyectó en los ambientes londinescos, comenzó a tejer su propia propuesta.

"Yo vengo de una cultura rap muy grande, era lo que yo escuchaba de pequeñita, pero también en Londres y al crecer empecé a escuchar música más compleja como la electrónica y la música experimental y de alguna manera algo salió de ambas cosas".

Ella no tiene miedo a mezclar géneros, estilos o elementos que en principio no parecen que vayan a funcionar juntos. La música es su lenguaje, recrea espacios imaginarios y 4D, momentos grabaciones en las que tanto el fondo como la forma sean reveladores, de gran profundidad simbólica y a la vez accesibles y adictivos.

En cuanto a sus letras, la propia artista pronuncia: "A mí me gusta hablar en primera persona. Lo que pasa es que con cada canción escojo experiencias o emociones más concretas que a lo mejor pueden sentir más personas. Pero a mí me gusta hablar en primera persona, me gusta hablar de lo que siento y también de alguna manera me he descubierto profundizando en partes oscuras de mí que yo creo que eso se ve bastante en mis letras, que hay un lado oscuro en el que curiosamente al escribir me siento cómoda".

Actualmente la española lanzó su canción Dímelo, una rola urbana de arreglos infinitos y tratamiento experimental. Sobre ella, comenta que se trata de un tema que sigue una línea oscura "incluso agresiva, entonces habla de que me he descubierto en mi impaciencia y hablo un poco de esa sensación que a veces se puede sentir cuando estás esperando, con esas esperas que parecen eternas, incluso inútiles".

Cabe destacar que sus canciones Nada y Quiero llorar fueron un éxito viral y formaron parte del sountrack oficial de la cuarta temporada de la serie Elite de Netflix. La primera alcanzó el puesto 160 de las listas globales de Shazam en la primera semana de estreno de la serie. El segundo tema fue destacado por la artista mexicana Julieta Venegas como una de sus canciones favoritas de 2019.

Actualmente Sila Lua compartió que se encuentra preparando un álbum. "Estoy súper enfocada en dar todo en mi propio proyecto, estoy súper ilusionada, tengo un montón de fuerza, de ideas".