Porque Torreón le ha dado mucho, la exacadémica, Nadia no dudo en elegir esta plaza para cantar por primera vez de manera presencial a más de un año y medio de no no hacerlo por la pandemia de COVID-19.

La cantante ofreció un concierto de música en la Plaza Mayor el pasado sábado. Antes de volver a CDMX, ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que habló de su carrera y además le mandó un emotivo mensaje a Wendolee, quien fuera su compañera en la Primera Generación de La Academia.

"Torreón me ha dado mucho cariño a lo largo de mi trayectoria, es por eso que no dude en venir a traer esperanza a mi gente de La Laguna. Espero que con música haya sembrado esa semillita en sus corazones", comentó.

La artista lamentó profundamente la crisis sanitaria que no ha cesado y que le ha quitado a personas muy queridas como su abuelita.

"Han sido meses muy duros y muy tristes. Falleció mi abuelita por la enfermedad y la verdad es que he llorado muchísimo. Además, este encierro que hemos pasado nos ha alterado emocionalmente, sin embargo, en medio de todo hemos visto la mano de Dios y creo que vendrán tiempos mejores".

La cantante contó que sigue con su programa de radio, el cual le ha dado gratas satisfacciones.

"Es una radio a nivel nacional. Pasamos en 15 estaciones de diversas cadenas. Llevo cuatro años y espero seguir más tiempo. Ahora soy yo la que entrevisto; he tenido a Alexander Acha, Melody o Carlos Cuevas", sostuvo.

Para la artista, el que haya llegado dicha producción llamada Nadia Música fue un gran aliciente ya que llegó justo cuando se "divorció" de la disquera Warner Music.

"Ellos querían que firmara más discos y yo quería ser independiente, pero cuando me liberé de pronto me saqué de onda porque no sabía qué hacer; no sentía un rumbo y me ponía a llorar, de repente me hablan de ABC Radio y me ofrecen este programa, así que imagínense cómo me sentí de emocionada".

La oriunda de Oaxaca externó que ya está preparando un nuevo material discográfico cuyos temas compuso ella misma en estos tiempos de pandemia.

"Será un disco compuesto por mí, y también lo estoy produciendo. Solo les adelanto que será un álbum de mucho amor".

Nadia aclaró durante la entrevista que pese a que se ha enfocado en la música cristiana seguirá cantando sus éxitos como Esta libertad o Contigo sí.

"Sigo cantando música comercial porque es un trabajo que Dios me ha permitido tener. Me seguirán viendo en Corazón grupero o Venga la alegría y bueno en mi programa Vive más, que pasa en el canal de A+".

Aclaró Nadia que que con Myriam no tiene ningún problema, luego de que la regiomontana despotricara hace un tiempo en contra de varios de sus excompañeros.

"Con ella yo no tengo ningún roce, ni con nadie de ellos. Los admiro y los quiero a todos. Me gusta estar en paz con toda la gente".

Por último, Nadia le mandó un emotivo mensaje a la torreonense Wendolee, quien hoy día se encuentra feliz, radicando con su esposo y sus dos hijos en EUA.

"Mi Wendolee hermosa, me da mucho gusto que tu nena está bien, ese es un gran milagro. Admiro esa capacidad tan grande que tienes de reírte en medio de todo, Dios te dio una gran alegría".