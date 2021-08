El Gobierno de Coahuila advierte de multas por no usar cubrebocas

Desde 300 hasta mil pesos serán las multas económicas para las personas que se resistan a utilizar cubrebocas de forma adecuada en el estado de Coahuila, así lo adelantó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien señaló que se buscará emitir un nuevo decreto oficial para robustecer el tema legal en torno al mandato de utilizar la mascarilla en espacios de uso público y como medida de prevención del contagio del COVID-19.

Cuestionado por El Siglo de Torreón, Riquelme señaló que se trata de una medida que será enfocada principalmente en los lugares en los que se tengan áreas comerciales, eventos públicos o con actividades de asistencia regular como estadios, centros culturales, conciertos y demás.

"Quien no use cubrebocas, puede ser retirado del lugar y hasta multado. Las multas pueden ser desde 300 hasta mil pesos, voy a emitir un nuevo decreto donde voy a ratificar las medidas aquí en Coahuila, para evitar también que con los reglamentos municipales se interfiera la aplicación de las sanciones, porque tendríamos que elaborar sesiones de Cabildo en cada uno de los 38 municipios y jurídicamente ayer (domingo) pedí que me emitieran un nuevo decreto ratificando las medidas que habremos de aplicar aquí en Coahuila en esta etapa o en esta fase de la contingencia", expuso.

Recordó que Coahuila fue precisamente de las entidades en exigir el cubrebocas en los espacios públicos, además llamó a evitar el pánico por dicha medida debido a que se encuentra descartado realizar patrullajes para detener a quienes no tengan puesto su cubrebocas en la calle, afuera de sus domicilios o en el interior de espacios con consumo de alimentos.

"El cubrebocas también tiene que ver con las actividades que estamos autorizando, tiene que ver con que la gente que sale por obviedad va a un lugar, va a comprar algo o a la prestación de su empleo, entonces ahí es donde se va a exigir el cubrebocas, no andar patrullando, que no se malinterprete, nosotros vamos sobre las actividades que estamos autorizando, cada quien tiene una corresponsabilidad", explicó.

El mandatario estatal advirtió que la responsabilidad de la vigilancia deberá correr a cargo de las propias autoridades estatales, municipales, pero también de quienes están llevando a cabo las actividades autorizadas, de forma que las sanciones sean precisas y justificadas.

Citó como ejemplo lo que ocurre en espacios como los ya conocidos centros comerciales o estadios deportivos en Torreón, lugares en los que se ubican a personas que, sin estar consumiendo alimentos o bebidas, insisten en andar sin cubrebocas y poniendo en riesgo de contagio a los demás. "Es una sanción y puede ser hasta detenido en ese momento, pero se ha hecho, hay gente que en Galerías no se ha querido poner el cubrebocas, hay gente que en los estadios han sido retirados y a algunos se les han impuesto sanciones administrativas", señaló.

Sanciones

Detallan acciones de sanción económica por incumplir con el uso del cubrebocas.

*Se podrán imponer sanciones de entre 300 hasta los mil pesos.

*La vigilancia estará a cargo de autoridades estatales, municipales y prestadores de servicios.

*En la presente semana se podría emitir un nuevo decreto respecto a esta iniciativa.

*Al margen de las sanciones, el gobernador Miguel Riquelme llamó a la población a extremar precauciones y evitar bajar la guardia contra el COVID-19.