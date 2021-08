César Bono se mantiene estable tras contagio de COVID-19

Luego de haber dado positivo a COVID-19, el actor César Bono compartió más detalles sobre su estado de salud, en una entrevista telefónica con el programa de televisión 'Sale el sol'.

"Yo ya estaba muy amolado sin el Covid, por eso no siento nada" dijo con humor al programa, especificando que sí sabe cómo fue que contrajo la enfermedad, dado que el virus estuvo circulando entre el personal de maquillaje de donde se encontraba grabando.

"Yo que jamás acostumbro maquillarme pero en este proyecto me estaban pintando el pelo porque hacía a un chavo ruco, de estos hombres de pelo blanco que quieren aparentar menos edad y se pintan el pelo de negro, que es verdaderamente una lata, y ahí lo adquirí", relata, señalando que fue una compañera actriz quien se contagió en un aeropuerto y llevó el virus al personal.

Por otro lado, el comediante asegura sentirse bien y sin síntomas significativos, lo que atribuye a su pronta vacunación. También dijo que siempre había tenido todos los cuidados necesarios, esperando no contraer la enfermedad.

"Me decían '¿tienes dolores?' y yo decía 'pues sí, pero ninguno nuevo', yo estaba muy amolado sin el COVID, por lo que no me ha sorprendido nada", situación que le hace pensar que es asintomático.