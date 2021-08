Muere la exestrella infantil Jane Withers

La popular exestrella infantil Jane Withers murió a los 95 años la noche del sábado en Burbank, California.

La reconocida actriz falleció rodeada por su familia, pero hasta el momento no se ha revelado su causa de muerte.

"Mi madre era una dama tan especial. Iluminaba una habitación con su risa, pero sobre todo irradiaba alegría y agradecimiento cuando hablaba de la carrera que tanto amaba y de la suerte que tenía", manifestó en un comunicado su hija Kendall Errair.

Withers, originaria de Atlanta, tenía apenas dos años cuando la inscribieron a clases de claqué y de canto debido a la determinación de su madre, que quería tener un hijo en el mundo del espectáculo.

Un año después inició su carrera de manera oficial tras ganar el concurso "Dixie's Dainty Dewdrop", que le dio un papel en el programa infantil "Aunt Sally's Kiddie Revue".

En 1935 protagonizó su primera película, "Ginger"; la actriz tenía en ese entonces nueve años de edad.

El mismo año también protagonizó "The Farmer Takes a Wife" junto a Henry Fonda. El resto de la década de los 30 Jane apareció en hasta cinco producciones cinematográficas por año, entre las que destaca "Little Miss Nobody", "The Holy Terror", "Rascals" y "Always in Trouble".

Withers siguió proliferando durante su adolescencia con papeles en películas como "My Best Gal", "Affairs of Geraldine" y "Johnny Doughboy".

Se retiró de Hollywood a los 21 años para dedicarse al hogar. Se casó dos veces y tuvo cinco hijos.

En 1956 regresó a la industria cinematográfica con un papel en "Giant", que le abrió más oportunidades en cine, televisión y teatro.

Uno de sus papeles más populares fue el de "Josephine the Plumber" en comerciales de televisión del limpiador Comet, mismo que asumió en 1960. Withers fue homenajeada ese mismo año con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

También fue actriz de doblaje en "El jorobado de Notre Dame" de Disney en 1995 y en su secuela de 2002. Además perteneció a decenas de organizaciones benéficas y en 2003 recibió el premio Living Legacy del Centro Internacional de Mujeres.