Las autoridades de Coahuila y Torreón respaldan Agua Saludable para La Laguna

Autoridades estatales y municipales reaccionaron a la suspensión definitiva que ordenó un juez para los trabajos del proyecto Agua Saludable para La Laguna en el Cañón de Fernández, al considerarse el tema jurídico que se relaciona al posible impacto ambiental en la zona, acción que fue promovida mediante amparo por grupos ambientalistas en la región.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que el dictamen del juzgado es respetable y debe abordarse de manera legal en los siguiente, no obstante llamó a que el proyecto siga su marcha y el tema ambiental sea resuelto sin necesidad de suspender totalmente las obras, toda vez que la falta de agua de calidad en La Laguna supone una afectación directa a la población de la región.

"Tenemos que llegar a un consenso, tenemos que privilegiar el diálogo, hay que socializar el proyecto, yo lo dije públicamente ahora que estuvimos con el gobernador de Durango, para poder evitar malos entendidos entre ambientalistas, ecologistas y gente que además habita en el sector, sobre todo el sector agrícola, productivo de la Laguna", declaró.

Respecto a la suspensión de las obras en el Cañón de Fernández que otorgó un juzgado, previo a la promoción de un amparo de parte de ambientalistas, el mandatario dijo ser respetuoso de la determinación oficial de parte de la autoridad, aunque confió que al margen de ello el proyecto "debe ir para adelante" y en beneficio del bien mayor de la población en La Laguna.

"El proyecto es bueno, vamos a apoyar, vamos a tratar de incluso dialogar con los actores sociales y políticos que tienen que ver con el proyecto, creo que la mayor parte del conflicto no está en Coahuila, está de aquel lado, no por ello me voy a zafar, sino me gustaría colaborar", declaró.

DEBE PRIVILEGIARSE EL DIÁLOGO: ZERMEÑO

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, indicó que debe privilegiarse el diálogo entre las partes para que las diferencias sean resueltas, además de que confió en que las autoridades federales puedan abordar el asunto en el corto plazo, sin que se deba prolongar el desarrollo de los trabajos físicos.

"Tengo entendido que aquí los ambientalistas se están oponiendo a que se afecte el Cañón de Fernández y tengo entendido que todo el proyecto se ha hecho para preservar el Cañón de Fernández, incluso el proyecto habla de dotar de más agua al Cañón de Fernández, porque el rebombeo que se haría en el río Nazas está después del Cañón de Fernández", señaló Zermeño Infante.

Posturas

