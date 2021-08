León buscará terminar con la 'maldición' contra equipos de la MLS

León inicia su participación en la Leagues Cup enfrentándose al Sporting Kansas City. Líder de la conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) y que en sus filas tiene al mexicano Alan Pulido como centro delantero.

Los Esmeraldas tienen cuentas pendientes con equipos de la MLS , ya que en dos ocasiones, en la Liga de Campeones de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) han sido eliminados por el LAFC y Toronto.

Viene la revancha, aunque su técnico Ariel Holan, lo vea de forma más mesurada.

"El futbol internacional es un futbol donde los detalles pasan a ser preponderantes y esperemos lograrlo. Hay que dar vuelta a la página después de aquellas eliminaciones, y pensar que esto es un nuevo torneo", dijo en rueda de prensa desde Kansas, donde mañana se celebrará el partido.

El argentino hace notar que apenas ha podido juntar a todo el plantel la semana pasada, aunque esto coincidió con la lesión del capitán, Luis Montes: "Este torneo coincide con el inicio del campeonato mexicano, apenas tuvimos el plantel completo la semana anterior, pero se sumó la lesión de Luis Montes, el capitán. Pero estamos al 90%, y eso es una alegría".

Se dice enterado de lo que es la MLS y siente que la competencia con la Liga MX, sólo traerá cosas buenas: "A la MLS la admiro porque está en un desarrollo permanente. Competir con los equipos de esta liga siempre será muy bueno para el crecimiento. Kansas es un equipo muy dinámico, muy ordenado, es protagonista en su conferencia y estaremos a la altura. Me gusta el desafío".

SANTIAGO ORMEÑO. Por otra parte, el delantero Santiago Ormeño, indicó que en lo particular no sabe qué liga sea la preponderante entre la MLS y la Liga MX, lo importante, es ganar: "Siempre ha habido una rivalidad, la MLS sigue creciendo. No sé quién esté mejor, pero sí está más pareja, trataremos de poner en alto a la Liga MX e intentar ganar".

El torneo sirve, "por el roce internacional que hay, de alguna manera. Juegas contra otro tipo de futbol. La idea es trabajar, seguir trabajando, lo importante es ganar todo lo posible".

Sobre la malaria que arrastra la Fiera con los equipos de Estados Unidos, dijo: "Eso no significa que esto va a seguir aquí. Nos va a ir bien. Tenemos dos victorias en la Liga MX y queremos seguir ganando".