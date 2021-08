Hay que socializar el proyecto: gobernador de Coahuila sobre suspensión de Agua Saludable para La Laguna

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que el proyecto de “Agua Saludable para La Laguna” debe ser socializado con mayor amplitud, esto para evitar diferencias entre autoridades y grupos sociales, tal como ha ocurrido ya con ambientalistas que han logrado una suspensión legal definitiva a los trabajos físicos de ese proyecto.

Riquelme dijo hoy lunes que un intercambio adecuado de información podrá evitar malos entendidos y conflictos en el futuro del “Agua Saludable para La Laguna”, mismo que propone dar una solución al desabasto de agua potable al mediano y largo plazo entre la población de la región.

“Tenemos que llegar a un consenso, tenemos que privilegiar el diálogo, hay que socializar el proyecto, yo lo dije públicamente ahora que estuvimos con el gobernador de Durango, para poder evitar malos entendidos entre ambientalistas, ecologistas y gente que además habita en el sector, sobretodo el sector agrícola, productivo de La Laguna… Hoy de alguna forma no a todos les queda claro ya finalmente el proyecto en lo general”.

Respecto a la suspensión de las obras en el Cañón de Fernández que otorgó un juzgado, esto previo a la promoción de un amparo de parte de ambientalistas, el mandatario dijo ser respetuoso de la determinación oficial de parte de la autoridad, aunque confió que al margen de ello el proyecto “debe ir para adelante” y en beneficio del bien mayor de la población en La Laguna.

“Mi opinión es que debe ir para adelante, sin embargo yo les decía en la reunión pasada, conozco a mi gente, conozco a la gente de La Laguna, es mejor que socialicen antes de presentar cualquier proyecto… El proyecto es bueno, vamos a apoyar, vamos a tratar de incluso dialogar con los actores sociales y políticos que tienen que ver con el proyecto, creo que la mayor parte del conflicto no está en Coahuila, está de aquel lado, no por ello me voy a zafar, sino me gustaría colaborar”.

El gobernador de Coahuila además llamó a quienes estén inconformes con el proyecto a que se tenga una salida positiva, toda vez que uno de los principales beneficiados con el “Agua Saludable” sería la ciudad de Torreón con su constante expansión poblacional, industrial y de servicios.

Dijo que “el proyecto tiene que seguir adelante, esa ‘partecita’ que tiene el amparo hay que trabajarla con la razón, porque jurídicamente podemos llevarnos un tiempo, con el diálogo se puede llegar a un buen entendimiento”.