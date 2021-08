Britney Spears sufre revés en proceso de independizarse

Un "descalabro" más para Britney Spears con respecto a la suspensión y destitución de su padre sobre la tutela que ejerce con ella y es que un juez negó la solicitud de la cantante para que se acelere la próxima audiencia que está programada para el próximo 29 de septiembre.

La semana pasada, el nuevo abogado de la intérprete de "Oops!...I Did it Again", "Toxic", "Womanizer", entre otras, Mathew Rosengart presentó una solicitud para que el encuentro con el tribunal se adelantara, pero la mañana de este lunes, Variety, dio a conocer que dicha petición fue rechazada sin prejuicios.

El documento, que dicho medio de comunicación consiguió y que está firmado por la jueza Brenda Penny del Tribunal Superior de Los Ángeles, se pude leer que Rosengart pedía el adelanto de la audiencia porque consideró que "todos los días importan", en el caso de su cliente, ya que el esfuerzo por remover o suspender inmediatamente a Jamie Spears como tutor de su patrimonio es de real importancia para la llamada "Princesa del pop" y por ello sugería que la audiencia se realizara a finales de agosto.

El abogado agregó en el documento presentado la semana pasada que Jamie se ha beneficiado por este mecanismo impuesto de en lugar de ayudar a su hija y presentó los supuestos fondos que el padre de Spears ha gastado en su función de tutor de la herencia.

"El señor Spears también se ha enriquecido a expensas de su hija, obteniendo millones de dólares de sus servicios como intérprete", dice la presentación de Rosengart. "Además de pagarse a sí mismo 16 mil (dólares) por mes del patrimonio de la Sra. Spears, 2 mil más de lo que le ha asignado a la Sra. Spears, más 2 mil por mes para gastos de oficina".

El padre de la cantante, hasta el momento, tiene el control de todas las decisiones financieras relacionadas con su hija y es él, junto con Jodi Montgomery, supervisora temporal, que se lleva acabo esta tarea, así como las decisiones médicas que pueda tener Spears.

El padre de Britney está "preocupado" por la salud de la cantante

La respuesta del padre llegó el viernes de la semana pasada a través de su abogada, Vivian Thoreen, en la que no se opuso al adelanto de la audiencia pero señaló que "no hay una urgencia que lo justifique".

El padre también afirmó que está preocupado por la salud de Britney ya que, según su versión, la tutora Montgomery llamó preocupada porque la artista no estaba tomando sus medicinas ni asistiendo a sesiones médicas.

"La señora Montgomery dijo que estaba muy preocupada por la dirección a la que se dirigía mi hija y me pidió directamente ayuda para abordar estos problemas", dijo el padre.

Sin embargo la preocupación no duró mucho, ya que unos días después la misma tutora "retrocedió en la mayoría de los detalles que compartió" y "descartó" la necesidad de ayuda, finaliza el testimonio de Jamie.

Hace un mes, la Corte permitió que Britney pudiera elegir por primera vez a su propio abogado, un cambio sustancial que sienta precedente en la tutela.

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente", fue una de las quejas de la cantante en su declaración del 23 junio, que dio la vuelta al mundo y ha iniciado el proceso para tratar de poner fin a esto que controla su vida desde hace más de 13 años.