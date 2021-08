Coahuila sin recursos para sostener nueva alza en hospitalizaciones por COVID

Entonces cierre todos los antros señor gobernador, no sea cab...... Endurezca las medidaa sanitarias, simplemente en los supermercados ya entran familias enteras

nemesiavi

Hoy, 6:34 pm

publicado por: Nemesia Guillermina villavicencio valerio

Para esto no tienen dinero,verdad? Pero que tal para las elecciones, gastaron muchísimo dinero para llevarlas a cabo,para pagar publicidad y para la compra de dádivas de despensas, compra de votos, tarjetas,etc,etc etc. No se les dará ni un centavo más.No que muy autosuficientes?

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 1