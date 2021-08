Errol Spence seguro de que retirará a Manny Pacquiao

El campeón Welter del Consejo Mundial de Boxeo, Errol Spence, no solo está motivado para ganar su próxima defensa, sino que también quiere convertirse en el hombre que retire a Manny Pacquiao.

Pacquiao, de 42 años, desafiará a Spence el 21 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Spence, un peleador más joven, más grande y muy hábil arriba del ring, es favorito para derrotar a Pacquiao, pero en el boxeo nada está escrito.

“Quiero retirar a Pacquiao, pero lo respeto por tomar esta pelea y ser valiente peleador. Pudo haber elegido a cualquier peleador más fácil para tener un buen día de paga, pero tomó el mayor desafío en la división,” declaró Spence.

“Siento que las peleas que he tenido en mi carrera me han llevado al punto en donde estoy ahora. Pacquiao es una leyenda viviente, un verdadero ícono. Mucha gente no tiene estas peleas, pero con él estamos viendo historia viva del boxeo. Me siento afortunado de poder estar en el ring. Esta puede ser su última pelea y eso lo hace mucho más grande por que probablemente se hable de esto por los próximos 100 años,” dijo el norteamericano.