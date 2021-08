Realizarán Feria de Regreso a Clases Seguro en Plaza Mayor de Torreón este fin de semana

El Subcomité Técnico de Salud de la región Laguna autorizó la realización de la Feria de Regreso a Clases Seguro, que se realizará este fin de semana en la Plaza Mayor de Torreón, esperan una derrama económica cercana al millón y medio de pesos, lo que significaría un alivio importante para el comercio formal.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que se ofrecerán productos y servicios a precios preferenciales para las familias laguneras e incluso se ha buscado la posibilidad de contar con algunas promociones, como son cortes de cabello gratis, a fin de generarles un ahorro.

"Se trata de apoyar a la economía familiar y a nuestro sector, si no lo hacemos juntos esto está muy complicado, el gobierno nos ha puesto las medidas a seguir, los lineamientos, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, seguir indicaciones, cuidarnos, apoyarnos, si no vamos todos juntos no salimos adelante", comentó.

Sería del viernes 13 al domingo 15 de agosto, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Serna Muñoz dijo que se buscó que fuera en un espacio abierto, ventilado, con mucho espacio para no aglomerar a la gente y que sea un evento seguro. Se convocó a 15 proveedores de diferentes artículos, desde útiles escolares, uniformes, zapatos, informática, y todo lo necesario para volver a la escuela.

"Hay varios proveedores que están viendo muy difícil asistir porque es el sector que está más golpeado y no cuentan con los recursos suficientes para ir a instalarse, entonces estamos haciendo el esfuerzo para llevarlos, el gobierno del estado y el municipio también están apoyándonos, para que este sector se reactive económicamente", expuso.

Dijo que las autoridades apoyarán con los stands y toldos para que puedan instalarse. Se ha solicitado también un apoyo económico de parte del gobierno estatal para que los comerciantes lleven su mercancía a la Plaza Mayor.

El regreso a clases en Coahuila será el próximo 23 de agosto, tanto para escuelas privadas como públicas.

El dirigente de la Canaco dijo que, en el marco de la tercera ola de contagios de COVID-19, no se ha visto como factor de riesgo el tema de las clases presenciales, ya que se trataría de un ambiente controlado. Por otra parte, dijo que sí se ha observado riesgo en los convivios y reuniones en quintas, donde la gente se quita el cubrebocas y no se siguen las medidas sanitarias.