AMLO rechaza 'fantasma de la militarización' con la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes que exista "el fantasma" de la militarización de la Guardia Nacional (GN) ante su propuesta de que esa institución pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su conferencia mañanera de este lunes en las instalaciones de la Guarnición Militar de esta ciudad fronteriza, López Obrador detalló que el Ejército mexicano cuenta con escuelas y universidades para formar a los nuevos elementos de la Guardia Nacional.

Indicó que en estas escuelas, tanto de la Sedena como de la Secretaría de Marina (Semar), existe la materia sobre el respeto a los derechos humanos, la cual es obligatoria y no optativa.

"Acerca del fantasma de la militarización, yo quiero comentar que primero no hay esa idea, ese propósito de querer enfrentar el problema de la inseguridad sólo con el uso de la fuerza, no hay afanes autoritarios, no hay guerra, eso tuvo que ver con una política equivocada que causó mucho daño, mucho dolor y que no va a repetirse.

"Y es una materia -tanto en Marina como en Defensa- la materia obligatoria, no optativa, el respeto a los derechos humanos. Entonces tengamos confianza de que si vamos a poder salir adelante de esta forma y yo estoy muy satisfecho de que se está avanzando para consolidar a la Guardia Nacional", afirmó.

Acompañado por el gobernador Javier Corral, el presidente López Obrador señaló que en su gobierno se apuesta al bienestar de la población, más que a medidas coercitivas para garantizar la paz y la tranquilidad.

Afirmó que su propuesta de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es para que no se eche a perder como sucedió con la Policía Federal.

"Se pudrió, se echó a perder por falta de disciplina, falta de profesionalismo y corrupción", agregó.