A Bella Hadid le causó una 'enorme presión' ser 'un robot sexual'

Ser uno de los rostros más bellos del modelaje le ha costado a Bella Hadid dificultades de todo tipo.

Recientemente, considerada la "Mujer Más Hermosa del Mundo", según estudios científicos, la estrella de 24 años habló para la revista Vogue sobre las presiones que la sociedad ejerció sobre ella, pues la consideraban una joven enloquecida por la fiesta.

"Es como si hubiera dos Bellas. Yo, esta persona en el proceso de averiguar quién era ella y ‘Bella Hadid’, el alter ego, que era, no sé, un robot sexual que sale todas las noches", manifestó.

Al final, señala, "sentí una enorme presión para proyectar esa imagen porque asumí que eso era todo lo que la gente quería de mí", contó.

Bella detalló sobre las dificultades que vivió para crear su imagen personal: "Me presionaron enormemente". Es por ello que la joven hoy en día trata de vivir más relajada, algo que la hace sentir más auténtica y en paz. "No quiero vivir en esa caja... Definitivamente siento que se me permite hablar", agregó.

Un reflejo de esa vida más equilibrada que lleva la modelo se puede apreciar en su Instagram, donde sube parte de su día a día a sus más de 44 millones de seguidores.

En su cuenta, también manifiesta parte de su ideología política y social.

