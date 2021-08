El 30% de los trabajadores de la industria de la transformación han sido vacunados en Torreón

Uno de cada tres trabajadores del sector industrial han sido vacunados contra el COVID-19. No obstante, el grueso del personal está en el rango de 18 a 39 años.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que un 33 a 37 por ciento de los trabajadores de este sector ya cuentan con la inmunización, mientras que los de 30 a 39 años contarán con la primera dosis a partir de la presente semana.

Consideró que son muy altas las cifras de empleados que acudieron a completar su esquema con las dos dosis de Pfizer e indicó que esto resulta muy positivo, pues se busca contar con industrias seguras.

"Nosotros queremos que llegues a tu lugar de trabajo y te sientas tranquilo, que estés seguro, que estés protegido, es la principal parte que buscamos", comentó.

VER MÁS: López Obrador pedirá a Kamala Harris la reapertura de la frontera común

Recordó que hay 349 empresas asociadas a la Canacintra y se cuenta con 34 mil 584 trabajadores. En lo correspondiente a esta semana, dijo se dará el servicio solamente al personal de las industrias, mientras que en Matamoros sí se ha inmunizado en las empresas a población abierta, a solicitud de la Secretaría de Bienestar, al no ser tan numerosa la población como en Torreón.

"La semana pasada fueron más de 20 mil vacunas las que se aplicaron en Matamoros, aquí sería en Peñoles donde sí se maneja población abierta y en el resto de los puntos sería para los trabajadores de las empresas, que es un rango muy amplio en la edad de 30 años y más", comentó.

VER MÁS: Saltillo sube a 93 hospitalizados por COVID-19

González Silva dijo que es muy bajo el porcentaje de personas que no se han vacunado en la industria: "prácticamente se están vacunando todos".

El presidente de la Canacintra dijo que, aunque en la actualidad se han incrementado los contagios en la región, la relación entre hospitalizaciones y muertes es muy distinta gracias al avance que se ha tenido en la aplicación de la vacuna entre la población mayor de 40 años.

"Eso nos está blindando para que no haya tanta hospitalización y sobre todo, decesos, hemos tenido días en que no hay muertes por COVID, eso es un aliciente para nosotros, nos demuestra que las vacunas están jalando, desde el principio se nos dijo que la vacuna no es para que no te enfermes sino para que no llegues a una condición crítica y mueras", expresó.

VER MÁS: Durango, sin condiciones para un regreso a clases presenciales ante el COVID-19