Desde hace 80 años Aquaman es el rey del mar

Algunos le dicen "El Rey de los Siete Mares" y otros, "El Marino Maravilla" o "Rey de la Atlántida", aunque no es otro sino Aquaman.

Al igual que "Flecha Verde", en este 2021 el personaje de DC Comics está de fiesta. Celebra 80 años de haber incursionado en las historietas, volviéndose uno de los pilares de la empresa y de su equipo más sobresaliente, La Liga de la Justicia.

Creado por el artista Paul Norris y el escritor Mort Weisinger, el personaje debutó en More Fun Comics número 73, publicado en noviembre de 1941. En sus inicios era de respaldo, pero poco a poco tomó notoriedad.

DC publicará en octubre un compilado de sus mejores historias que todo fan deberá tener. Se llamará Aquaman: 80 Years of the King of the Seven Seas.

Para Manuel Salas, experto en cómics, Aquaman ha sido relevante en diversas ocasiones en la historia de DC. Despegó a partir de 1950, según dijo a El Siglo de Torreón.

"En esa década y posteriormente en 1960, 'El Rey de los Siete Mares' se incorporó como miembro fundador de La Liga de la Justicia de América, esto dentro de un periodo bautizado como la Edad de Plata de los cómics. Fue en los noventa cuando los escritores le dieron al personaje un toque más serio y realmente se volvió el Rey de la Atlántida", dijo.

Salas comentó a este diario que en el redactor cultural Glen Weldon dijo hace unos años que Aquaman había sido llevado por un camino equivocado, tras mostrarlo como un superhéroe ineficaz, cuando realmente no era así, ya que cuenta con capacidades sorprendentes.

Adaptación acuática-anfibia, telepatía, dominación psiónica de la vida marina, factor de curación, fuerza, agilidad, destreza, velocidad, resistencia y durabilidad sobrehumanas son algunas de sus habilidades, además de portar el Tridente de Poseidón.

De acuerdo con los escritores de DC, su nombre es Arthur Curry y sus padres son Thomas Curry y la reina Atlanna. Tiene una relación amorosa con Mera.

La primera historia de origen de Aquaman la contó el propio personaje en un "flashback" de su debut.

"La historia debe comenzar con mi padre, un famoso explorador submarino; si yo dijera su nombre, lo reconocerías. Mi madre murió cuando yo era un bebé, y él volvió a su trabajo para resolver los secretos del océano. Su gran descubrimiento fue una ciudad antigua, en las profundidades donde ningún otro buzo jamás había penetrado.

"Mi padre creía que era el reino perdido de la Atlántida. Él construyó una casa hermética en uno de los palacios y vivió ahí, estudiando los archivos y dispositivos de la maravillosa sabiduría de la raza.

"A partir de los libros y archivos, él aprendió formas para enseñarme a vivir bajo el mar, aprovechando el oxígeno del agua y utilizando todo el poder del mar para hacerme maravillosamente fuerte y rápido. Entrenando y descubriendo centenares de secretos científicos, me convertí en lo que tú ves, un ser humano que vive y prospera bajo el agua", fue así como se describió.

El superhéroe saltó de los cómics a las series animadas. En 1967 realizó su primera aparición en The Superman & Aquaman Hour of Adventure; después figuró en la caricatura de los Súper Amigos, de 1973.

En los ochenta tuvo su propio programa y posteriormente se le vio en Liga de la Justicia, Young Justice o Batman: The Brave and the Bold; también ha protagonizado filmes animados de DC.

En acción real, Aquaman debutó en la serie Smallville. Lo encarnó Alan Ritchson. Posteriormente, Alan cedió la estafeta a Jason Momoa, pero en el cine, siendo parte de los filmes Batman vs. Superman, La Liga de la Justicia y en su propio filme, Aquaman, de 2018, el cual presentará en 2022 su secuela.

La versión de Momoa se alejó de la imagen tradicional del superhéroe, mostrándolo con cabello largo y oscuro y con varios tatuajes que cubren su cuerpo.

Lo que debes saber de Aquaman

La revista Wizard lo ubicó en el puesto número 147 de los mejores personajes de cómics de los últimos tiempos.

IGN también clasificó a Aquaman como el héroe número 53 de los cómics más grande de todos los tiempos, opinando que "aunque siempre será el blanco de las bromas gracias a sus poderes extravagantes, los lectores de cómics han llegado a amar a Aquaman como una noble (y muy poderosa) figura que está siempre dividida entre los mundos de la tierra y el mar".

En una encuesta de lectores de 2011, la revista Parade clasificó a Aquaman entre los 10 mejores superhéroes de todos los tiempos.