Durango, sin condiciones para un regreso a clases presenciales ante el COVID-19

En México y en Durango no se cumple con todas las vertientes que garanticen un regreso a clases de manera segura en medio de la pandemia de COVID-19, lo que tornaría esta determinación como inviable.

Vladimir Martínez, médico con especialidad en epidemiología, enfatizó que actualmente se genera una transmisión del coronavirus de manera comunitaria y los portadores son de población joven y hasta menor de edad. Esta transmisión en los hogares ocurre principalmente en las zonas de mayor pobreza.

"Es ahí donde debemos actuar y enfocar las baterías, donde debemos de empezar una vacunación intensiva y exhortar a la población a que vaya a vacunarse. La vacuna que le toque es la más segura, porque eso hará la diferencia entre que usted tenga una enfermedad no tan grave a una enfermedad demasiado grave", complementó.

Señaló que México se debe apegar a la normativa internacional y en este momento, por ejemplo, la farmacéutica Pfizer está solicitando incluso una vacunación de emergencia para los jóvenes y niños, considerando que son quienes transmiten el virus en casa.

"El regreso a clases se tiene que hacer en cuatro vertientes: los padres y maestros protegidos; las escuelas seguras, que tengan agua, instalaciones hidráulicas adecuadas, que tengan lavabos adecuados; una concientización a la población, en este caso de quienes van a ir a las escuelas, de que deben traer unas mascarillas (KN-95), que deben distribuir a los alumnos de manera diferente, para que no regresen los 50 alumnos que estaban en una aula; y, sobre todo, que debe haber medidores de CO2 (dióxido de carbono), que en este momento no lo hay, no se ha lanzado la licitación, no se ha comprado. Entonces, al día de hoy, el regreso a clases se ve prácticamente imposible", agregó.

LA TERCERA OLA

"En México no es una curva, es una pared. Lo dicen los datos que están prácticamente topándonos en la cara", expuso de manera contundente el especialista.

Como parámetro, mencionó que la segunda ola tardó en llegar al pico máximo aproximadamente 200 días; mientras que en la tercera ola, con apenas 20 días el país ha rebasado considerablemente los 20 mil contagios.

Dentro de todo, explicó que esta nueva ola de contagios es, hasta cierto punto, más manejable que las anteriores; el problema radica en que es altamente infectante. Con la cepa de Wuhan se infectaba un paciente de cada dos; la cepa Alfa infectaba a uno de cada cuatro; mientras que la cepa Delta infecta a uno de cada ocho.

"Estamos esperando que la próxima cepa infecte a uno de cada 16. Entonces es algo que debemos de parar, no debemos usar la estrategia que actualmente se está usando en México, que es de mitigación; es decir, aplanar la curva, que solo implica más sillas vacías y un daño económico importante".

Considerando además las demás problemáticas derivadas de la pandemia, como es la crisis de pobreza, los problemas de inseguridad, los daños a la salud mental y los cuestionamientos para el regreso a clases de manera presencial.

Con un doctorado en Ciencias Médicas, un posdoctorado en Salud Pública y una especialidad en manejo de epidemias, Vladimir Martínez enfatizó que desde un principio se implementó una estrategia equivocada porque se utiliza un modelo de mitigación, consistente en el afán de aplanar la curva de contagios, en lugar de aprender de las estrategias de los países asiáticos, consistentes en la eliminación del virus, con su baja mortalidad, pocos casos y muchas pruebas a posibles contagiados.

Ejemplificó que actualmente las autoridades sanitarias de Wuhan han impuesto un nuevo confinamiento a causa de menos de un centenar de casos de COVID; en Australia se aplicó una estrategia similar a causa de 67 casos iniciales; ahí radica la diferencia de las estrategias.

"En México actualmente circulan 24 variantes del virus que preocupan, pues no tenemos resultados de la variante Lambda, que se generó en la región de Los Andes y que también confinó a Chile; no tenemos datos de la variante Lota y que también apenas están tratando de liberar los estudios", advirtió.

Fue claro al señalar que no se pretende ser alarmistas, sino que el manejo de una pandemia debe ser claro y directo para que el ciudadano entienda que sin su participación no se pueden hacer las cosas; la consecuencia es tal que el gremio médico está cansado y con un elevado grado de estrés a causa de los 18 meses de atención a la emergencia sanitaria.

Y es que la movilidad social que se registra actualmente es del 170 por ciento y esto hace totalmente inviable la contención de los contagios; "el virus muta mientras más se mueva".

"Lo que debemos hacer es acelerar el ritmo de vacunación y que la gente entienda que la vacuna es, en este momento, la única posibilidad que contener la propagación del virus y que nos dé oportunidad de contener esta pandemia", dijo Vladimir Martínez.

¿UNA CUARTA OLA?

La proyección del grupo de especialistas indica que el fin de la "salida" de la tercera ola de COVID-19 que se vive en México y en Durango será, en el mejor de los casos, entre diciembre y enero pero con una situación económica sumamente delicada.

Si el manejo de la situación actual no se realiza de manera correcta y no se desescala en este momento debidamente se cumplirían las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que habrá una cuarta ola de contagios de COVID-19 entre los meses de marzo y mayo.

"Y no debe de asustarnos. España va en la quinta ola por el tipo de desescalada que hicieron y lo hicieron mal. Hay que pensar bien las cosas. No es una situación de alarma pero sí preocupa que la gente se sienta segura con las vacunas, porque son seguras pero no eliminan el virus, y nos crean problemas. Lo que no queremos es un colapso de los hospitales", complementó el especialista Vladimir Martínez.