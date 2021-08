Se cubre de gloria

arde o temprano sabía que se coronaría en un torneo del PGA Tour. Ayer en Memphis, Tennessee, el golfista mexicano Abraham Ancer, se adjudicó al edición 2021 del World Golf Championship-FedEx St. Jude Invitational.

No fue fácil para el "Turco", que alcanzó uno de sus sueños como golfista profesional, al triunfar luego de dos hoyos de desempate, ante el actual monarca del Masters de Augusta, Hideki Matsuyama y Sam Burns, quien pudo forzar todavía más el cardíaco playoff.

La última ronda para el tamaulipeco no tuvo muchos sobresaltos. Con birdies en los hoyos 2, 3 y 13, así como un bogey en el 6, le sirvió para mantenerse en los primeros puestos, firmando tarjeta de 68 golpes (-2). Cerró con 5 pares de manera consecutiva, incluso, tuvo el triunfo en el 18 con un largo putt que se quedó a pocos centímetros de entrar.

"Al salir del 16, no podía creer que estaba empatado en el liderato. Sentí que estaba tal vez cuatro golpes por detrás. No sabes lo que puede pasar aquí, es una locura", dijo Ancer cuando fue entrevistado tras fallar Burns el corto putt en el segundo hoyo del playoff.

Ancer, a pesar de no sumar "pajaritos" en la recta final de la ronda dominical, no se cayó del tablero como el entonces puntero Harris English (73) que lo aventajaba por cuatro impactos antes de pegar por el tee del uno.

Tampoco pudieron mantenerse firmes los sublíderes Bryson DeChambeau (74) y Cameron Smith (72), quien con una mala salida en el 18 se despidió no solamente del torneo, sino también del desempate, al firmar un costoso doble bogey.

Y es que tras finalizar cuarto en el Shriners Hospitals for Children Open y Travelers Championship, quinto en The American Express y Valspar, así como subcampeón en el Wells Fargo, Abraham sentía que estaba cerca el título. "No quería ejercer más presión. Hice lo suficiente en otros eventos para ganar, y simplemente no salió como quería, así que me mantuve paciente, no cambié nada".

"Definitivamente fue mucha paciencia, era prácticamente un modo de supervivencia. Recibí algunas miradas, simplemente estaba muy lejos. Hice buenos putts pero no igualé la velocidad con la línea o viceversa. Fue loco, no esperaba este resultado".

Indicó que la preparación física, fue fundamental para mantenerse en ritmo, por lo que agradeció a todo su equipo de trabajo. "Pensé mucho en mi familia, en mi papá, me quitaron los nervios, me sentí bastante en control y pegando sólido, sentía una paz muy rara, estaba listo".

Hace una semana representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que la motivación estaba a tope, pese al largo viaje emprendido desde el otro lado del mundo.

EL CUARTO

Con el triunfo, Ancer se ubicó en el sexto puesto de la FedEx Cup. Es el segundo mexicano que en menos de un año conquista un título del PGA Tour, ya que a finales del 2020, el tapatío Carlos Ortiz, ganó el Houston Open.

Es el cuarto mexicano en ganar un torneo del PGA Tour, luego de los triunfos conseguidos por los bajacalifornianos Víctor Regalado y César Sanudo en décadas anteriores.

LOGROS

Con el triunfo, logró su estadía en el PGA Tour por al menos durante tres temporada más. Es decir, en la 2021-22, 2022-23 y 2023-24. Para el Masters y el PGA Championship, ingresará mediante su ránking.

Para el Open Championship (Abierto Británico) y al US Open Championship, logra el acceso tras haber asegurado su lugar entre los 30 mejores de la FedEx Cup esta temporada.

FELICITACIONES

Los tapatíos Lorena Ochoa y Carlos Ortiz, el campeón mundial de boxeo, Saúl Álvarez, que es un asiduo golfista amateur, además del piloto de Fórmula 1, "Checo" Pérez, fueron algunos de las personalidades que felicitaron y elogiaron a Ancer tras su triunfo.

También la abanderada mexicana en Tokio 2020, Gaby López, además de otros golfistas como María Fassi, José de Jesús Rodríguez y el actor estadounidense Mark Wahlberg, hicieron lo propio, en un día con sabor mexicano, ya que la también azteca Fernanda Lira, ganó el FireKeepers Casino Hotel Championship del Symetra Tour y logró su tarjeta para la LPGA.

Clasificación final