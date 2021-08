LA COLUMNA DEL PERRO

Y NO APRENDEMOS

Una de las cosas de convivir con los animales, especialmente con los perros es el aprender de ellos, y es que lo más importante de la vida es el aquí y el ahora, ellos no se estacionan en los momentos trágicos o tristes vividos en el pasado, sino que, estos eventos se convierten en la mayoría de los casos en avivar su sentido común y no repetir los errores cometidos, huyendo, evadiendo o enfrentando alguna situación adversa que previamente se ha vivido, casi siempre acompañada de dolor que le causaron de una manera casual o deliberada.

Ahora somos altamente reactivos ante los problemas ciertos o inventados, cometidos por "otros" sin darnos cuenta de que somos copartícipes de ellos al estar involucrados, o al decir cómodamente "no es mi problema".

Como decía Germán Dehesa (periodista, escritor y locutor mexicano, considerado un influyente líder de opinión), "somos contadores acuciosos de lo que la vida nos quita, sin fijarnos la cantidad de cosas que nos regala a diario".

Estamos en un mundo globalizado en el cual en lugar de imitar los buenos ejemplos y costumbres de otros países, solo imitamos el reclamo, la violencia y las ganas de estar en contra de todo y de todos.

Ni que decir en estos tiempos que nos ha tocado vivir por demás atípicos e irregulares (con anomalías inusuales), viviendo en la zozobra económica y lo que es más aún, temiendo enfermarnos de "coronavirus" con el consiguiente enigma de ¿lo iremos a superar?... Me comentaba un conocido el otro día que últimamente muchas veces había vivido en un solo día estado de ánimo diferente, empezando me decía con el miedo al enfrentar un nuevo día… después ansiedad pues aparte de salir a ganarse la vida, hay que cumplir con todas las responsabilidades y compromisos cotidianos… después me decía, siento cansancio y hambre, y al saciarme de esto en demasía viene un sentimiento de letargo y culpa.

Por la tarde espero que se acabe el día para descansar, y luego no puedo dormir por estar pensando en los pendientes, retos y cosas aplazadas que no he enfrentado y los dejo siempre para mañana.

Resumiendo… vivamos pues, como los animales como les decimos despectivamente, comiendo lo básico, disfrutando el presente y esperando el mañana, como el mejor regalo que pudiéramos pedir a la vida y que es la"salud y ánimo para disfrutarla".

Y ahora para terminar una gota de filosofía: De la conducta de cada uno depende el futuro de todos.

(Alejandro Magno)