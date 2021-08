El alcalde electo de Matamoros trabajará en el rescate del Simas

"En los primeros meses se aplicarán 5 millones de pesos para mantenimiento correctivo en los pozos que abastecen a Matamoros", aseguró Miguel Ángel Ramírez López.

"El tema de Agua Saludable es un proyecto que todavía no se tiene consolidado... yo voy a apoyar la iniciativa del gobernador, pero sí hay que mencionar que independientemente de eso, yo tengo que actuar y no me voy a esperar a que ese proyecto se consolide".

Expresó que también ya tuvo una primera reunión con representantes del Simas Rural para establecer alternativas a fin de solucionar el abasto de agua en las comunidades del sur, donde por años se han batallado por el servicio.

Con relación a la situación que prevalece con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la deuda histórica del organismo, pues extraoficialmente se dice que la cuenta asciende a los 20 millones de pesos, dijo que se buscará un acuerdo pero para la modificación de la tarifa que se les cobra; es decir, que les facture como uso agrícola y para ello hará un "frente común" con los alcaldes de La Laguna de Durango y Coahuila. "Es un tema que habremos de impulsar con todos los alcaldes de la región Laguna y así buscar un acuerdo con CFE nacional para gestionar que nos bajen la tarifa a uso agrícola, de esa manera créanme que las finanzas de todas los organismos de la región nos va a permitir sanar las fianzas de los organismos".

Asimismo, afirmó que para rescatar el organismo de la "eterna" crisis financiera se debe ajustar la nómina; es decir, el número de trabajadores y los altos sueldos que reciben algunos.

"Tiene que haber una reducción muy drástica en el tema de los salarios, de los funcionarios del Simas y tendremos que hacer un análisis del personal con le que cuenta actualmente para y ver si es necesario tener la cantidad de empleados que se tiene ahorita".