Desarrollos nuevos en Torreón, sin factibilidad del Simas

Se estima que cerca de 100 desarrollos nuevos en Torreón, entre fraccionamientos, plazas comerciales y empresas, están rezagados en términos de no contar con la factibilidad de parte del Simas; la gran mayoría se ubican en el sector norte.

Aldo Villarreal Murra, director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial en el Ayuntamiento de Torreón, dijo que la principal problemática en este sentido se ubica en el norte de la ciudad, donde generalmente la tierra es rural y se urbaniza, de modo que Simas Rural ha dado factibilidades para estos desarrollos, sin embargo, no se da luego el servicio para garantizar el abasto en el agua.

"En esta administración, por instrucciones del alcalde Jorge Zermeño se ha pedido que los nuevos desarrollos se hagan con factibilidades del Simas, para así garantizar el buen funcionamiento y servicio de la red hidráulica, porque se le paga al Simas Rural y luego se le pide a Simas Torreón que haga las mejoras; eso ya cambió, ahora están autorizados los desarrollos con base en las factibilidades de Simas, lo que da garantía al ciudadano de que el sistema municipal es el responsable de la infraestructura", explicó.

Señaló que en lo que va de esta administración municipal se han autorizado cerca de 30 desarrollos nuevos que han tramitado sus factibilidades con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón.

No obstante, indicó que hay un gran rezago en términos de lo que fue aprobado en administraciones anteriores, que contaban con la factibilidad de Simas Rural (que depende del Gobierno del estado de Coahuila), pero no del organismo municipal, por lo que no hay la garantía sobre el servicio de agua potable.

Indicó que, del periférico hacia el Centro Histórico es más común que sea Simas Torreón quien se encargue de las factibilidades, mientras que el Rural se encarga del norte y el oriente de la ciudad. "No nada más son fraccionamientos, estamos hablando también de empresas y plazas comerciales", comentó.

Como se publicó en este medio, el alcalde informó que se han girado instrucciones para que el área de Urbanismo suspenda todas las nuevas autorizaciones respecto a desarrollos inmobiliarios que no sustenten el abasto de agua potable mediante trámite del Simas. Indicó que se trata de una determinación que impactará en el desarrollo urbano general del futuro, pues en todo momento se debe tomar en cuenta el factor de la sustentabilidad en materia de agua potable, de lo contrario, serán generados sectores en los que sean necesarias obras de mayor invasión e impacto estructural para el medio ambiente y el mismo entorno urbano.

Dijo que en el pasado se ejecutaron desarrollos inmobiliarios que dejaron toda la responsabilidad a las autoridades municipales para cumplir con los servicios públicos años después de que la población ocupó las zonas, lo que derivó en que se entregaron viviendas y áreas comerciales con pendientes en drenaje, alumbrado y principalmente sin agua potable, obligando al Gobierno municipal a programar perforaciones de pozos de extracción que no se contemplaban inicialmente.