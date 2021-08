El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad considera que indultos a reos terminarán sin revisión

Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, dialogó sobre la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para liberar a los presos de cárceles locales que tengan más de 75 años de edad o que lleven 10 años privados de su libertad sin sentencia o que haya sido torturados.

"Es uno de los pocos aciertos que le puedo reconocer al presidente, en términos de poner sobre la mesa un problema de impunidad en el país, porque un reo que se encuentra sin sentencia después de 10 años es un caso de impunidad, no es solo no perseguir el delito sino también no proceder en el aspecto de justicia", explicó, "pero es una política pública difícilmente realizable, para poder cumplir con ella se requieren recursos y un plan".

Recordó que ya se tiene una Amnistía en pie que se puso en marcha desde el año pasado y, dentro de la cual no se ha liberado a nadie, porque hay criterios específicos que no se cumplen y tampoco hay quien los revise.

"Estamos hablando de que aproximadamente 200 mil reos, a nivel nacional, tendrían acceso a este tipo de beneficio, ¿quién va a revisar que efectivamente sea una persona que cometió un delito sin violencia? ¿quién va a revisar los casos médicos, los casos de edad? No hay quién, entonces yo creo que acabará esa política como muchas que suceden a lo largo de los sexenios, donde el presidente da indultos y literalmente es: de aquí para acá todos se me van a la calle", expuso.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano señaló que la idea no es mala, en cuanto a poner el punto sobre las íes en temas de impunidad, sin embargo, insistió en que el problema radica en que no es una política pública operacional. La meta del Gobierno sería liberar a los reos a más tardar el 15 de septiembre.