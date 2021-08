El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de La Laguna atribuye las fallas en el Paso Inferior Vehicular a desconocimiento del Sapal

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de La Laguna AC. aseguró que las inundaciones en el Paso Inferior Vehicular (PIV) Sarabia se deben a falta de mantenimiento y posible desconocimiento del personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) sobre la forma en la que opera el sistema. También afirman que las bombas son comunes por lo que no es complejo encontrar respuestas ni automatizar su funcionamiento.

El ingeniero Julio César Rivas, presidente de este colegio, declaró que lleva años escuchando a las autoridades municipales, administración tras administración municipal, excusarse en el tema del PIV Sarabia, diciendo que debido a que son bombas extranjeras es difícil entender su funcionamiento, lo que considera que seguramente lo dicen por falta de conocimiento.

El problema añejo que tiene el PIV es que se inunda cuando llueve, es decir, no funciona el sistema de bombeo, mismo que puede operar de forma manual y automático pero este último lleva años descompuesto y recientemente también ha habido problemas para echarlo a andar de forma manual.

"Lo que sucede en realidad es que no han de tener personal capacitado para ello y se quedan con lo que les dicen, les falta conocimiento de los equipos de operación. Nosotros, como Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, tenemos el compromiso con los municipios de apoyarles y somos un colegio abierto. Vi en una nota que las autoridades mencionan que son unas bombas que solamente del extranjero pueden venir arreglarlas y eso no es cierto, sinceramente eso es una tontería, entonces reiterar que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar pues como colegio somos un ente calificador y asociación civil libre de lucro", dijo Julio César Rivas, quien vivió durante 20 años en Lerdo.

Explicó que el sistema de bombas con el que cuenta el PIV Sarabia son adecuadas y las calificó de comunes en este tipo de infraestructura urbana. El presidente de este colegio tuvo la oportunidad de echar un vistazo al cuarto de máquinas el jueves de la semana pasada, al mismo tiempo que el personal del Sapal se encontraba revisando los equipos.

"La realidad es que no tienen nada del otro mundo, son bombas comerciales y en cualquier parte se encuentran refacciones. Yo he leído varias veces a las autoridades del Municipio que dicen que las bombas son complejas y yo creo que en realidad lo que hay es desconocimiento porque son equipos de una marca confiable y me extraña mucho que veo en este momento las protecciones bloqueadas, los sistemas de automatización bloqueados o fuera de servicio y no sé qué es lo que esté pasando con el mantenimiento pero es claro que aquí no ha habido mantenimiento porque los equipos se ven de buena calidad, no son muy viejos aunque evidentemente ya hay nuevas generaciones", expuso.

Rivas insistió en que estos equipos son confiables pero el problema es la automatización pues no cuentan con un sistema de control real porque la planta se ve abandonada. "La verdad no se ve que tengan mantenimiento, entonces yo considero que el problema es que vienen lluvias y no responden. Yo considero que ahí las personas encargadas no están diciendo la verdad en cuanto al mantenimiento porque basta nada más entrar para darse cuenta que no hubo ningún mantenimiento, creo que en realidad ha habido descuido", insistió.