Exhiben al expresidente Barack Obama por celebrar con gran fiesta sus 60 años

Los Obama organizaron un multitudinario evento en su mansión situada en la isla, a pesar de que su portavoz aseguró esta semana que se había "reducido" la capacidad solo a familiares y amigos cercanos debido al reciente repunte de covid-19 en el país, según recogían este domingo medios como The New York Post.

Barack and Michelle Obama from his 60th party pic.twitter.com/amGMRgsInO