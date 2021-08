Gobierno debe ser regulador y no productor de gas LP: Canacintra

Para la Canacintra, no es viable que el gobierno tenga su propia empresa de gas licuado de petróleo (LP), pues utilizaría erario público para fines comerciales y privados, lo que derivaría en una desventaja competitiva.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), explicó que un distribuidor, autorizado con su concesión, no tiene el presupuesto que tiene una nación. Por ejemplo, citó el caso de los ramales que se construyeron hace tres años, que vienen de Estados Unidos, para traer el gas a México, el ramal del Pacífico, el del Centro y el del Golfo, se hicieron con presupuesto de la Federación.

"Entonces, pones en competencia desleal, entre los distribuidores que no tienen dinero para construir sus propios ramales, esa es la parte que no vemos justa porque estás mezclando dinero público en una comercialización privada", comentó.

Consideró que el gobierno debe ser un ente regulador y no productor, por lo que su función debería ser la de regular los mercados y que no existan abusos, pero no para producir.

"También, en el caso del gas LP, tenemos que entender que proviene de un precio internacional, el gas va muy amarrado al precio del crudo, del petróleo, a México ya subieron 57 por ciento el precio con el que se vendía, entonces, lógico que si sube el petróleo también va a subir el gas, porque sale junto con la extracción, en algunos casos, del mismo petróleo", expuso.

En este sentido, dijo que se debe analizar cuando es un encarecimiento debido al alza en el precio internacional o cuando se trata de un abuso de algún ente, que es la parte donde consideró que debe entrar el gobierno, como ente regulador.

"Si es un precio internacional, no puedes controlarlo, pero si es una cuestión de abuso, ahí sí puedes entrar y regular, es lo que debe ser el gobierno, un ente regulador y no un ente productor", expresó.

Sobre el reciente paro en la ciudad de México y el Estado de México, explicó que los distribuidores son quienes tienen la concesión para comprar y vender gas LP, mientras que los repartidores son gente que llega a ciertos lugares donde los distribuidores no tienen representación, por lo que el tema del paro fue de los repartidores, que se vieron afectados con el tope que fijó el gobierno federal en el precio de este combustible.

"Que no se asuste la gente de que no va a haber gas, aquí en la región no existe ese problema y ya se informó que se suspendió el paro en México y se van a sentar a una mesa de negociación", dijo.