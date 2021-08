El emotivo mensaje de Camilo a Evaluna Montaner en su cumpleaños

Este fin de semana, Evaluna Montaner celebró su cumpleaños número 23 en compañía de su familia, amigos y fans en redes sociales, quienes le dedicaron emotivas palabras.

Uno de ellos fue su esposo Camilo, quien con tres fotografías en Instagram le dejó en claro cuánto la ama y lo feliz que es a su lado.

"Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato... Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida", escribió en Instagram.

También, compartió a través de las historias, las palabras de ella misma para celebrar su cumpleaños:

"24. Uf. A los 23 viví momentos que formaron a la mujer que amo que soy hoy. Me reí, lloré, me equivoqué, aprendí, me volví a reír, me reintegré, me reconstruí, y me volví a enamorar de mí y de esta vida que Dios escogió para mí. Estoy emocionada por lo que viene y estoy orgullosa de cómo llegué hasta aquí. Gracias familia por acompañarme paso a paso. Gracias Dios por agarrarme de la mano. Gracias @camilo por caminar conmigo y ser el reflejo más grande de la Luz del dueño de todas las luces. Te amo. Seguimos pa’lante como el. Los amo. Este año será increíble!", escribió en su perfil.

