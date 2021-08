Ofrecí bajar mi sueldo 50 % para seguir en el Barcelona: Messi

Durante la última conferencia como parte del FC Barcelona, el astro argentino, Lionel Messi rompió en llanto al tener que despedirse del club que lo formó durante 21 años de su vida.

Con grandes logros junto al club en Europa, Messi compartió lo difícil que es para él decirle adiós también a la ciudad donde formó a su familia.

"Siento tristeza, mucha, porque me tengo que ir de este club que amo y en un momento que no esperaba. Como dije, nunca mentí, fui de frente y el año pasado quería irme pero este no, por eso la tristeza", compartió ante los medios.

This is the word of Leo #Messi: pic.twitter.com/k0btQ7k1py — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Durante la atención a medios, el delantero también compartió que durante las negociaciones con el club catalán, él se ofreció a disminuir su salario al 50 %, sin embargo fue imposible hacerlo.

"Me había bajado un 50 por ciento mi sueldo, cerramos el contrato y luego no se me pidió más nada. Es mentira que me pidieran bajar un 30 por ciento más. Hicimos todo lo posible, y no se pudo. Y hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. Así fue todo", declaró.

"La gente del Barça me conoce y sabe que soy un ganador y quiero seguir compitiendo. De seguir aquí lucharía por ganar todo, y mis últimos años de carrera quiero terminarlos igual, luchando por todo y sumando títulos a mi carrera. La gente me conoce de sobras como para cuestionarme el irme a un equipo que pueda competir por todo. Mi intención era quedarme, no se pudo, y ahora quiero seguir ganando", puntualizó.

Ante sus últimas palabras, Lio fue aplaudido durante más de dos minutos por parte de la prensa, gente del club y sus compañeros con quienes compartió varios años de su trayectoria.

ESTADÍSTICAS:

Tras 21 años de trayectoria junto al FC Barcelona, el astro argentino Lionel Messi finalmente terminó su contrato con el club ante algunas diferencias económicas con el futbolista.

Durante su carrera, Lio marcó 672 goles en 778 partidos disputados, consiguió 25 títulos nacionales en España y 10 internacionales:

Nacionales:

10 Ligas

8 Supercopas de España

7 Copas del Rey

4 Champions League

3 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste

Seis balones de oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019), tres galardones como el mejor jugador de Europa (2009, 2011, 2015), seis títulos como el mejor jugador de La Liga (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015) y uno como el mejor de la Premier League (2019), fueron algunos de los reconocimientos que obtuvo el argentino junto al equipo.