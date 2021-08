¡Mexicanos al grito de Hollywood!

Hoy en día, se vive un nuevo "boom" hispano en el que varios actores mexicanos destacan en la llamada "Meca del Cine" con personajes importantes que están dando de qué hablar.

El caso más reciente es el de Joaquín Cosío, quien es uno de los antagonistas de la cinta El Escuadrón Suicida.

James Gunn, director del filme, vio la serie Narcos y quedó fascinado con el trabajo del mexicano en el papel de "don Neto"; tan es así que creó el personaje del general "Mateo Suárez" para incluirlo en la trama.

"Es algo que James ha dicho y eso me impresionó, me dio mucho gusto. Él me vio en la serie Narcos, conocía a uno de los productores y me buscó por medio de él, me dijo que me quería tener en la película", contó Cosío a El Siglo de Torreón en una pasada entrevista.

"Es un personaje que hemos visto a lo largo de la historia latinoamericana. La película ocurre en el Cono Sur, en un sitio ficticio llamado Corte Maltés y obviamente estos militares ambiciosos de poder y de gobernar han existido en nuestra historia, son referentes, y en ese sentido Gunn ideó el personaje y lo volvió el verdadero villano de la trama, porque aunque todos son antihéroes, "Mateo" es el que quiere eliminar a todo el Escuadrón Suicida", añadió al respecto.

En la charla, el histrión celebró que el talento mexicano esté brillando en EUA, sin embargo, aclaró que esto se debe a que el público hispano es gran consumidor del cine, la TV o las plataformas; por lo tanto hay que seguir haciendo proyectos en los que se involucren artistas de América Latina.

"El talento se abre camino donde sea. El público hispano es un vasto consumidor, ocupa un índice muy alto del auditorio que consume películas, entonces obviamente hay que hacer productos para que el hispano lo consuma y es por eso que cada vez hay más productos que involucran la cultura latina".

Previo a El Escuadrón Suicida, Ana de la Reguera y Tenoch Huerta hicieron lo propio en The Forever Purge, la reciente apuesta de Universal Studios que también fue dirigida por un director mexicano, Everardo Gout.

Ana de la Reguera también charló con El Siglo de Torreón de su trabajo en el filme y reafirmó que el trabajo actoral mexicano vive un renacimiento del que el mundo está siendo testigo.

"Estoy bien orgullosa del trabajo que hicimos; el estudio (Universal Pictures) se halla contento. Considero que estamos enviando al planeta un mensaje de hermandad, estamos demostrando que los mexicanos podemos liderar una película correspondiente a una franquicia de Hollywood. Los mexicanos podemos hacer lo que sea y donde sea", contó entusiasmada.

En el caso de Tenoch hay rumores que apuntan que encarnará a "Namor", del Universo Marvel, en la secuela de Black Panther. Hasta ahora, él no ha confirmado o desmentido la información.

El pasado 16 de junio arribó a los cines la cinta Duro de cuidar 2, en la que Salma Hayek comparte créditos estelares con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Morgan Freeman, Frank Grillo y Tom Hopper.

En los inicios de la década de los noventa, Salma apareció en varios filmes de acción, pero con el paso del tiempo se alejó del género y ahora ha vuelto a este con todo, ya que, además de Duro de cuidar 2, se le verá en Eternals, de Marvel.

"Las escenas de acción me ayudaron mucho. Quitaron algo del óxido y fueron muy útiles para lo que vino después, lo cual es Eternals, película de Marvel que pronto se estrenará en los cines", mencionó la veracruzana al sitio ComicBook.com.

En la charla, Salma de igual manera comentó que nunca imaginó que la casa de "Spider-Man" la llamara para algún proyecto por ser mexicana y por la edad que tiene (54 años).

"Nunca me pasó por la mente estar en una película de Marvel. Créanme que en un principio pensé que Marvel me había jugado una broma, y no, no fue así. Espero que las personas confíen en sí mismas y verán que podrán lograr sus sueños".

Demián Bichir y Eiza González encarnaron a "Walter Simmons" y "Maia Simmons", respectivamente en la taquillera película Godzilla Vs. Kong, la cual, además de recabar bastantes dólares, recibió buenos comentarios de la crítica.

Bichir ha destacado en otras producciones norteamericanas, como A Better Life, que le dio una nominación al Óscar como Mejor actor, y La monja como el sacerdote "Burke"; por su parte, Eiza ha sido parte de producciones "gringas", tales como Bloodshot y Descuida, yo te cuido.

Los precursores del boom latino en Hollywood

Después de ser descubierta en México, Dolores del Río comenzó su carrera cinematográfica en 1925 en Hollywood. Durante su etapa en el cine mudo estadounidense, Dolores llegó a ser considerada la versión femenina de Rodolfo Valentino, una "Latin lover" femenina, y estelarizó una serie de películas exitosas.

Ricardo Montalbán nació en CDMX, pero se crio en Torreón. Comenzó su carrera en México en la década de 1940, participando al menos en doce películas antes de hacerse conocido en Estados Unidos con el filme de tema taurino Fiesta (1947). Para varios críticos, su actuación más célebre fue la del entrañable personaje del "Sr. Roarke" en la serie de televisión La isla de la fantasía.

Antony Quinn Oaxaca nació en Chihuahua. Como actor obtuvo dos premios Óscar, por las cintas ¡Viva Zapata! y El loco del pelo rojo. Fue nominado por Viento Salvaje y Zorba el griego. Realizó un sinfín de películas, programas y obras de teatro. También triunfó en Italia.

En 1951, Katy Jurado fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher y comenzó su carrera en Hollywood en la cinta The Bullfighter and The Lady. Su calidad histriónica y exótica belleza pronto llamaron la atención de los productores. Fue nominada al Óscar por Mejor actriz de reparto por la cinta Lanza rota y ganó un Globo de oro por Mejor actriz de reparto por el largometraje High Noon.