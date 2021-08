Registra Hospital General de Torreón aumento de pacientes COVID

Se ha incrementado el número de pacientes COVID en el Hospital General Torreón y en una semana pasó de 8 a 12, tres de ellos con diagnóstico grave, incluyendo uno de 91 años de edad.

Hay otro paciente de 84 años, uno de 76 y otro más de 72 años, en tanto que el resto va de los 28 hasta los 40 años de edad, pero 4 de ellos padecen de diabetes mellitus y 2 de obesidad, que son factores en su contra, de acuerdo a lo mencionado por el director del hospital, José Luis Cortés Vargas.

Lo peor de todo, dice, es que de los 12 pacientes internados por COVID (7 mujeres y 5 hombres) solo 3 están vacunados, no obstante que la mayoría de ellos deberían estarlo, pero por algún motivo no lo hicieron, ya sea porque no quisieron o sus familiares no los llevaron a la aplicación del biológico, en el caso de los adultos mayores.

Señala que esta semana recién terminada llegaron a tener 14 pacientes, pero han egresado varios al superar la enfermedad, lo que es alentador para ellos y para todo el personal que conforma el Hospital General.

Todavía hay capacidad suficiente en caso que se incremente el número de pacientes COVID y, de ser necesario, se habilitarán más camas, para lo cual está preparado el personal, pero lo ideal sería que la gente se cuide más y evite los contagios.

Cortés resaltó la importancia de la vacuna y si todavía hay personas en edad de vacunarse y no lo han hecho, aún tienen oportunidad de hacerlo en la próxima campaña que inicia el martes próximo para los de 30 a 39 años, sin importar que sean de edad mayor, ya que pueden entrar como rezagados y es vital que se protejan con el biológico.

Destacó que la vacuna ha sido un factor que ha marcado la diferencia respecto a los decesos, pues no obstante que en estas últimas dos semanas se han incrementado los casos positivos en la Región Lagunera, como en todo el país, las muertes por COVID han sido menos en proporción al aumento de casos positivos.

Como es del conocimiento, la vacuna contra el COVID-19 es gratuita, solo hay que acudir con los documentos requeridos, como la CURP, credencial de elector y comprobante de registro. Es una medida que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Panorama

