Foto: Cortesía

Campaña "No la riegues"

El gobernador José Rosas Aispuro Torres, hizo un llamado a la unión y aseguró que "en nuestras manos está el frenar los contagios", al tiempo que agradeció la respuesta de los jóvenes por crear conciencia ante la nueva ola que trae consigo la cepa de la variante Delta, todo en el inicio de la campaña de prevención "No la riegues". Reconoció que gracias a esta iniciativa de la Federación Estudiantil Universitaria de Durango (FEUD), los jóvenes están organizándose para frenar los contagios, fungiendo como interlocutores con amigos, familiares y toda la sociedad, para que atiendan las medidas de salud, que si no es necesario, no salgan de la casa o bien, hacerlo con estricta observancia de cubebrocas, la etiqueta respiratoria y sana distancia.