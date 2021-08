Ejidatarios de Benito Juárez, inconformes en Matamoros por fallo de Tribunal Agrario

Ejidatarios de Benito Juárez de Matamoros, mostraron su inconformidad por la resolución del Tribunal Agrario, en un litigio por la posesión de un predio de más 500 hectáreas y 5 pozos de regadío, por lo que advierten movilizaciones, pues aseguran que desde un inicio hubo corrupción en su caso, puesto que en el proceso “metieron las manos políticos del estado”.

El comisariado ejidal Adán Juárez, explicó que se trata de un terreno parcelario se lo adjudican como únicos dueños 30 ejidatarios, pero al ser parte del patrimonio de toda la comunidad, la distribución se debe hacer equitativamente entre los más de 200 ejidatarios.

Agregó que el proceso lo iniciaron hace 29 años, pues la contraparte, aprovechando que un reglamento que se hizo en 1992, no se registró en el Registro Agrario Nacional, debido a que se detectaron irregularidades y de “ahí se agarraron” para iniciar el litigio para apoderarse de la tierra, pero luego se registró ante la mencionada dependencia otro reglamento, no obstante se están basando en el primero.

Declaró que otro problema que se tiene es que esos ejidatarios son solo la fachada de políticos del Gobierno del Estado, que ya negociaron para quedarse con una buena parte del predio, pues incluso pese a que todavía no se tenía el fallo del Tribunal, ya que este se emitió a principios de julio, desde hace mucho tiempo que empezaron sembrar nogales y construyeron un estanque, cuando la ley establece que en tanto no concluya el proceso, no se puede hacer uso del bien en litigio.

No obstante a esas irregularidades un juez les dio la razón, pero reiteraron que es claro que “metieron las manos” por lo que acudirán a otras instancias.