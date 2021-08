Bronco habla sobre la posibilidad de hacer reguetón

En su regreso a los escenarios el grupo Bronco llegó más atrevido, con nueva música y la posibilidad abierta de hacer colaboraciones con artistas de la nueva generación e incluso en el género de reguetón.

Guadalupe Esparza, vocalista y líder del grupo, dijo en conferencia de prensa previa a su primer show con público en México, que están orgullosos del trabajo de exponentes jóvenes como Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes seguirán el legado en la música mexicana.

"Antes de que aparecieran estos niños la música mexicana estaba pasando un poquito al olvido, se retiró Vicente (Fernández) y yo creo que esta gente vino de alguna manera a rescatar el mariachi y estamos contentos que suceda así", dijo Esparza, quien además habló de colaborar con Nodal o Aguilar.

"Bronco grabó con mariachi desde hace un buen tiempo, sería novedad de repente retomar y hacer dueto con ellos".

La agrupación que hoy se conforma con nuevos integrantes como sus hijos Adán y René Esparza, también aseguró que de darse la oportunidad no se negarían a cambiar de género con tal de colaborar con artistas como J Balvin o Maluma.

"El reguetón tiene un éxito impresionante para hacer moda, nosotros no somos de los grupos que nos subimos a los barcos que van en altamar, pero obviamente no lo descartamos porque podría suceder, nosotros no andamos en busca de eso, pero si las cosas se dan, con todo el cariño nos acomodamos", expresó Esparza.