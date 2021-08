Inteligencia Artificial del Pentágono que puede predecir el futuro

Ya sabemos que el alcance de la Inteligencia Artificial (IA) aún se está poniendo a prueba. Grandes empresas, universidades y organizaciones han impulsado su desarrollo buscando detectar enfermedades a tiempo, prepararse ante un desastre natural o mejorar el desempeño de los deportistas. Pero esta tecnología también tiene aplicación en la milicia y el Pentágono de Estados Unidos afirma que cuenta con un sistema que es capaz de predecir sucesos.

De acuerdo con el medio The Drive, los experimentos de inteligencia artificial del ejército de Estados Unidos se están volviendo particularmente ambiciosos. El Comando Norte del país completó recientemente una serie de pruebas para Experimentos de dominio de la información global (GIDE), una combinación de inteligencia artificial, computación en la nube y sensores que podrían darle al Pentágono la capacidad de predecir eventos "con días de anticipación".

Según dijo líder general del proyecto, Glen VanHerck, en realidad no es tan fantástico como parece, es decir, no se trata de literalmente predecir el futuro, sino de poder anticiparse ante algunas situaciones. No obstante sí es un logro relevante es que podría conducir a un cambio importante en las manera en que se realizan operaciones militares y gubernamentales.

¿Cuál sería su aplicación?

Lo que hace este sistema basado en aprendizaje automático es observar cambios en datos sin procesar en tiempo real que apuntan a posibles problemas. Así, por ejemplo, si las imágenes satelitales muestran signos de que el submarino de una nación rival se está preparando para abandonar el puerto, la IA podría señalar esa movilización sabiendo que el barco probablemente partirá pronto.

Ello significaría un apoyo importante pues los analistas militares pueden tardar horas o incluso días en analizar esta información: la tecnología GIDE podría enviar una alerta en "segundos", dijo VanHerck.

El ensayo más reciente, GIDE 3, fue el más extenso hasta el momento. Vio que los 11 comandos estadounidenses y el Departamento de Defensa en general usaban una combinación de sensores militares y civiles para abordar escenarios donde la "logística está en disputa" (como las comunicaciones en el Canal de Panamá) podría representar un problema. La tecnología involucrada no era estrictamente nueva, dijo el general, pero los militares "unieron todo".

La plataforma podría ponerse en uso en el mundo real relativamente pronto. VanHerck creía que el ejército estaba "listo para desplegar" el software y podría validarlo en el próximo Ejercicio Integrado Global en la primavera de 2022.

Las ventajas de esta IA predictiva son bastante claras. En lugar de simplemente reaccionar a los eventos o confiar en la información disponible, que podría ser obsoleta, el Pentágono podría tomar medidas proactivas como desplegar fuerzas o aumentar las defensas. También podría brindar una "oportunidad" para el gobierno civil, agregó VanHerck. No proporcionó ejemplos, pero esto podría ayudar a los políticos a denunciar actos de agresión mientras aún se encuentran en las primeras etapas.

Sin embargo, aún existen limitaciones. La IA busca pistas fuera de lo común, como un mayor número de coches o aviones estacionados, pero no puede decir con certeza lo que está sucediendo: los humanos seguirán estando muy involucrados. Aun así, la tecnología podría ayudar a evitar situaciones como un ataque 'sorpresa' o, mejor aún, conducir a negociaciones en lugar de conflictos.