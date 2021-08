¿Mauricio Mancera volverá a conducir Venga la Alegría?

Mauricio Mancera se ha abierto paso en la televisión mexicana con populares programas, pero el querido conductor se ganó el corazón del público en su debut en Venga la Alegría, donde podría regresar a conducir.

Así lo aseguran en el reciente programa de “Fórmula Espectacular”, donde se menciona que TV Azteca tendría en la mira al presentador de 37 años para una nueva edición de VLA que estaría preparando y la cual sería emitida durante los fines de semana, con otro elenco de conductores.

Y es que Mancera ya había participado en un programa llamado “Venga el domingo”, donde, de acuerdo a una conversación divulgada en YouTube, el presentador se sinceró con Sergio Sepúlveda al decir que cuando le aseguraron que dicha emisión llegaría a su fin, no le pagaron su sueldo.

Mauricio señaló en aquella ocasión que un integrante del equipo de la producción no ingresó su nombre a la nómina de la emisión, por lo cual no estaba registrado y no le podían pagar lo que le debían.

Cabe recordar que Mancera abandonó los foros de televisión en 2009, con el fin de cumplir uno de sus sueños: irse como misionero a África. Por ello llegó a Mozambique, con ayuda de una organización no gubernamental.