'Estoy muy triste'; Suzy Cortez opina sobre la salida de Messi del Barcelona

La modelo brasileña, Suzy Cortez, que además de destacar por su atractivo físico, es conocida por el gran amor que le tiene a Lionel Messi como fan, por lo que no podía dejar pasar el emitir su opinión sobre la salida del futbolista del Barcelona.

Fue el jueves que se dio a conocer la salida del argentino del equipo europeo, generando por supuesto gran desconcierto entre sus fans.

Ante esto, Cortez contó para El Siglo de Torreón, que se siente muy triste, ya que considera a Messi como una pieza fundamnetal para el equipo.

"Millones de culés y yo en todo el mundo estamos muy tristes con lo que pasó... El presidente del Barcelona dijo: "Nadie es más grande que el club, ningún jugador y ni siquiera el mejor jugador más grande del mundo". Se refiere a MESSI. Sinceramente, no puedo decir si esto es realmente cierto... Pero si no fuera por MESSI, el Barcelona habría estado avergonzado en la Liga y en las disputas de la Europa League durante mucho tiempo".

Asimismo, Cortez que posee tatuajes en su cuerpo dedicados a Messi, señaló como 'culpable' de la mencionada situación al empresario Josep Maria Bartomeu y a Joan Laporta.

"Todo lo que está pasando es culpa del criminal Bartomeu y también de Laporta, porque desde diciembre sabía lo que pasaba dentro de la institución. Lo sucedido con Messi recordó a los trabajadores que regresaba de vacaciones todo feliz y sorprendido por su renuncia. Mi candidato por el que votaría sería Víctor Font, no pude ir a Barcelona por la pandemia. Seguiré apoyando al Barcelona, pero apoyaré y apoyaré a Messi, sea cual sea el equipo que juegue y use su camiseta ¡Lo he seguido desde su infancia junto con el mío prácticamente! Crecí y lo vi crecer y alabar al club, ¡como ningún otro jugador lo ha hecho en la historia! El mundo entero sabe que MESSI es mi mayor ídolo número 1 en el fútbol. Me gustaría que jugara en Inglaterra, pero es él quien decide qué es lo mejor para él y su familia", expresó Cortez.