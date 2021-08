El Rey León cambió mi vida: Agustín Argüello

Agustín Argüello sigue los pasos de Carlos Rivera o Fela Domínguez, ya que gracias a su talento ha sido llamado por productores españoles para incorporarse al montaje de El Rey León.

El exacadémico charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su viaje a dicho país europeo, donde dará vida a "Simba" en el montaje, personaje que ya había encarnado en la versión mexicana.

"El Rey León ha cambiado mi vida de tantas maneras y en diferentes ocasiones; pensé que ya se había cansado de mí, pero no, todo indica que sigue viviendo en mí.

"Voy a hacerla de 'Simba', el personaje más lindo que tiene esta historia y el más bonito que me ha tocado hacer en el teatro musical. Me tocará estar en el Teatro Lope de Vega de la Gran Vía, que es como Broadway. Me emociona conocer la cultura española", relató.

En ese sentido, el actor reafirmó que el hijo de "Mufasa" y "Sarabi" ha sido uno de los grandes regalos que le ha dado la vida.

"No sabía yo hasta qué punto iba a hacer este papel hasta que volvieron a llamarme para hacer este personaje soñado. Haberlo hecho en México y ahora en España en verdad que es un agasajo para mí. Estoy agradecido con la vida".

Vía telefónica, Agustín dijo que le emociona poder trabajar en España ondeando las banderas de México y Argentina.

"Creo que soy el único argentino de El Rey León en la historia y también soy mexicano. Mi carrera artística la he hecho en esta nación. Soy un mexicano más que entra a este grupo de artistas como Carlos Rivera o Fela Domínguez, que han triunfado allá con este montaje".

A Rivera y Domínguez el haber figurado en El Rey León les dio una gran proyección internacional, es por eso que Agustín trabajará duro para también brillar.

"Voy a laborar muchísimo. Espero recabar los elogios que ellos han obtenido, quiero estar al nivel de la apuesta porque me están llamando y allá la gente no me conoce, entonces eso me llena de responsabilidad y encanto".

Durante la charla, el cantante y actor recordó cuando disfrutaba de pequeño la cinta animada de El Rey León.

"Espero y no se vayan a molestar, pero mi papá me la consiguió pirata y la he visto hasta el hartazgo. Obvio también fui al cine a verla en diversas ocasiones".

Por otro lado, Argüello dijo que fue un "trauma" hacer la obra Ghost (su pasado proyecto) en tiempos de pandemia, pero sin duda se encuentra agradecido con el proyecto por las satisfacciones que le dio.

"Amábamos mucho la obra y nos dolía ver que no estábamos llegando a la cantidad de gente que era necesaria para que una obra de ese calibre sobreviviera.

"Sin embargo, esta puesta en escena nos dejó muchas enseñanzas. Nos enseñó a valorar los escenarios y nuestra profesión porque fuimos de los pocos afortunados que pudimos hacer teatro en estos meses de crisis sanitaria".

En cuanto a su carrera como cantante, Agustín informó que se encuentra preparando varias sorpresas.

"He estado sacando varios sencillos. Siempre estoy componiendo e intentando mejorar mis capacidades como productor y cantautor".

"Voy a hacerla de 'Simba', el personaje más lindo que tiene esta historia y el más bonito que me ha tocado hacer en el teatro musical".— Agustín Argüello, actor y cantante.