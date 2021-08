Fernando Sujo sorprende con rola inédita

A casi un año de haber ganado La Voz Azteca, Fernando Sujo ha sorprendido a sus seguidores.

Este viernes, el artista lagunero lanzó el sencillo inédito Mataste mi corazón, el cual ha causado una buena impresión entre el público.

El propio Sujo, el orgullo de la colonia Jacarandas, compuso la melodía bajo la producción de Giovanni Ferro y el sello discográfico de Universal Music.

La melodía cuenta con su video oficial, el cual fue grabado en Coyoacán.

El clip está subiendo en visualizaciones y ha generado buenos comentarios de la audiencia.

"Felicidades, Fer, qué bonita voz y letra, puro pa' delante, Dios y la Virgen de Guadalupe te guíen, cuiden y sigan presentes en tus sueños y proyectos", le escribió una fan.

Otro usuario le deseó buenas vibras al artista de 17 años de edad.

"Muchas felicidades Fer!!! Este es el principio de una gran carrera, realmente te lo mereces por luchar cada día por tus sueños. Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo".

De acuerdo con un comunicado, Fernando se encuentra muy emocionado por haber compartido por fin Mataste mi corazón.

"Es una melodía que yo mismo escribí. Estoy muy contento por la recepción que está logrando, ya se encuentra en todas las plataformas y el video oficial, en YouTube", comentó.

Fernando Sujo pidió a sus paisanos que estén pendientes de sus redes sociales, ya que en breve ofrecerá varias sorpresas.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Sujo agradeció el apoyo que le otorgó la Comarca durante su estadía en el programa de TV Azteca.

"Me siento muy emocionado y agradecido con todo el apoyo que me han brindado. La Laguna me apoyó de manera incondicional. Hicieron caravanas, pancartas, mantas y en verdad que les agradezco de corazón", comentó en septiembre pasado el chico.