Las hospitalizaciones por COVID suben en Torreón

La región Lagunera de Coahuila alcanzó ayer viernes las 41 hospitalizaciones por COVID-19 que representan un 7.16 % de ocupación, según los datos estadísticos que publicó la Secretaría de Salud del estado y con base en las 573 camas censables existentes en hospitales públicos y privados para atender la pandemia.

Esta cifra es la más alta que se registra por lo menos durante los últimos dos meses. En toda la entidad, la ocupación hospitalaria es del 13.27 % que equivale a 194 pacientes con sospecha y confirmación del virus SARS-CoV-2 internados. Por región, la Sureste es la de mayor ocupación, al reportar ayer 6 de agosto un 20.66 %; es decir, 88 personas internadas.

La región Desierto tiene una ocupación hospitalaria del 11.48 % que se traduce en 21 internamientos, mientras que la región Carbonífera la ocupación hospitalaria es del 13.41 % equivalente a 11 pacientes en las áreas COVID. La región Norte tiene una ocupación del 16.67 %; es decir, hay 33 personas hospitalizadas.

El secretario de salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, reconoció ayer viernes que en el estado va en aumento el número de hospitalizaciones, aunque dijo que no como en otras entidades del país. "No es proporcional (la cifra de internamientos) al número de contagios, el número de contagios es mucho mayor. La buena noticia es que la mortalidad no nos ha aumentado, esquemas completos de vacunación en todo lo que va de la epidemia y de vacunación, hemos tenido solamente once desafortunadas defunciones que realmente son muy poquitas, estamos con la definición de que una muerte por vacunación es cuando está completo el esquema y han pasado 14 días", explicó.

El lunes, el secretario dio a conocer que de abril a julio de este año se han identificado en Coahuila 37 variantes preocupantes (VOC, por sus siglas en inglés) asociadas con el aumento de transmisibilidad o virulencia y la disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles.

De ese total, 24 casos corresponden a personas que se infectaron de la variante británica Alfa, mientras que 8 casos fueron de la variante brasileña Gamma.

Coincidente con la tercera ola de contagios por COVID-19, también se han identificado cinco casos de la variante Delta, la más contagiosa y que fue descubierta en la India.

Pandemia de coronavirus

Piden autoridades no bajar la guardia:

*La Secretaría de Salud de Coahuila exhorta a la población a no relajar las medidas sanitarias.

*Es importante atender el uso del cubrebocas de forma correcta, continuar con el distanciamiento social y evitar viajes de placer.

*En la región Lagunera hay hospitales públicos y privados que continúan con la atención a pacientes con sospecha y confirmación del virus SARS-CoV-2.