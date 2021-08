Laguneros se quedan con el bronce con la Selección desde Tokio

Tres laguneros vieron acción en la victoria de la Selección Mexicana de futbol que se impuso 3-1 a Japón, para conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Jorge Sánchez, nacido en Torreón, y quien jugó todo el encuentro, Uriel Antuna, quien es de Gómez Palacio y entró de cambio al minuto 57 por Diego Lainez y el sampetrino Eduardo Aguirre, que ingresó al campo al 87', se unieron al clavadista Jesús Mena (bronce en Seúl 1988) y a Oribe Peralta (oro en Londres 2012), como los únicos laguneros en ganar una medalla olímpica.

El Tricolor cobró venganza de la derrota 2-1 ante los nipones en la fase de grupos y consiguió la cuarta medalla de bronce para la delegación mexicana en Tokio 2020.

"Es un momento que no puedo explicar con palabras, estoy ansioso por enseñarle a mi hijo y a mi esposa que lo que les prometí lo logré", mencionó Antuna tras finalizar el encuentro.

LOS GOLES

Sebastián Córdova adelantó a México con un gol de penal a los 13 minutos tras la falta de Wataru Endo sobre Alexis Vega en el borde del área chica. Fue el cuarto tanto del mediocampista del América en el torneo, quedando a uno del máximo artillero, el brasileño Richarlison.

Nueve minutos después, Córdova participó en la gestación del segundo tanto al ejecutar un tiro libre que Johan Vásquez remató de cabeza al fondo de las redes.

Córdova también cobró el tiro de esquina que Vega cabeceó a las redes a los 58.

Japón se metió al partido y pudo vencer al Memo Ochoa con un tanto de Karou Mitoma en una gran jugada personal al minuto 78. El mediocampista se llevó a un defensa y avanzó con todo al área para fusilar al veterano Guillermo Ochoa con un potente zurdazo.

Japón llevó peligro en los minutos finales con remates de Reo Hatate y Mitoma, pero ya no se pudo acercar más en el marcador.

"No quería regresar con las manos vacías a México, a mi casa", señaló Ochoa. "Fue mucho esfuerzo; estar lejos de la familia".

Al final del partido, el entrenador Lozano, rodeado por los jugadores en la cancha, les agradeció el "sacrificio" y les pidió que disfrutasen de la medalla.

En la conferencia de prensa posterior al duelo, Lozano dio las gracias por el respaldo del director general de selecciones, Gerardo Torrado, y de los clubes por dejar participar a sus jugadores en el torneo, algo que no ocurrió en otros países, como Argentina, que fue eliminada en primera ronda.

"Si no fuera por el cuerpo técnico que tenemos, por estos grandes jugadores, esto no hubiera sido posible", afirmó Lozano. "Me hubiera sentido muy decepcionado (de no ganar una medalla). Para mí era el mejor equipo de los Juegos Olímpicos, hombre por hombre".