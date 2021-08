América va por otra victoria ante el Puebla

América buscará conservar el invicto y llegar a siete unidades cuando reciba en el estadio Azteca al Puebla, que busca su primera victoria del Apertura 2021.

Las Águilas tratarán de aprovechar su segundo duelo al hilo en casa, ya que en la jornada 2 vencieron 2-1 a Necaxa, mientras que en la fecha inaugural igualaron a cero con Querétaro.

Por su parte, Puebla, tras un sorpresivo torneo Guardianes 2021 en el que llegó a semifinales y fue eliminado por Santos, sufrió varias bajas importantes para este certamen, y apenas suma un punto, producto del empate 1-1 con Monterrey en la fecha uno; en la dos cayó en casa frente a las Chivas.

"No va a ser nada sencillo, vienen de perder así que no van a quedarse pasivos. Nosotros debemos tapar sus virtudes y salir con un triunfo", mencionó el defensa del América Santiago Cáceres.

SIN MIEDO

"América gran equipo, pero miedo no le tenemos a nadie. Podemos competir, no importa quién es el rival, si estamos de local o de visitante, seremos valiente y competitivos. Tenemos una esencia que desconoce ser especulativos y ser defensivos. Es el momento de ratificar convicciones y de seguir en la búsqueda y no haremos excepciones en el Azteca", mencionó Nicolás Larcamón, estratega de los poblanos.

VAN POR MÁS

Luego de imponerse al Puebla la jornada pasada, las Chivas buscarán su segunda victoria del torneo cuando reciban a unos desesperados Bravos de Juárez, que no han tenido el inicio del torneo que esperaban bajo el mando de Ricardo Ferretti.

Chivas, que cayó en la primera jornada en casa ante San Luis marcha con tres unidades, mientras que los Bravos, que perdieron a su atacante Darío Lezcano todavía no suman con el "Tuca".

"Nosotros estamos para grandes cosas, esas es mi mentalidad. Lo que tratamos de transmitirle a la afición no es que nos tengan paciencia, porque ya nos la han tenido y nos toca ya responder dentro del campo. Que confíen, ahora el club nos está dando la oportunidad a los canteranos, eso no pasaba antes y siento que tenemos que ser agradecidos, dando resultados en la cancha dejando el alma, dejando todo y ganando, que es lo que la gente quiere y nosotros también", mencionó César Huerta, jugador de Chivas.