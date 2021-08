Los Guerreros se enfrentaran en 'acalorado' encuentro con Tigres

Los Guerreros buscarán mantener el invicto en el Apertura 2021 cuando visiten en el "Volcán" a los Tigres de la UANL, que en esta ocasión están dirigidos por el temperamental Miguel "Piojo" Herrera.

El duelo que comenzará en punto de las 21:00 horas en el Universitario de Nuevo León, será dirigido por el árbitro duranguense Marco Antonio Ortiz Nava, auxiliado en las bandas por los asistentes Karen Janett Díaz Medina y Enrique Martínez Sandoval. Como cuarto árbitro fungirá Alejandro Funk Villafañe.

Santos Laguna viene de empatar 1-1 en casa ante el campeón Cruz Azul en la reedición de la final del torneo pasado, mientras que los felinos cayeron 3-1 en Toluca frente a los sorprendentes Diablos Rojos.

Todo indica que Guillermo Almada repetirá al mismo cuadro que ha presentado en las dos primeras jornadas de la campaña. A pesar de ser presentado en la semana como refuerzo el europeo Alessio Da Cruz, no verá acción en San Nicolás de los Garza.

En cuanto a los Tigres, el "Piojo" debutaría a Florian Thauvin, que representó a Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio, junto a Gignac, quien llegó de tierras niponas, con un dolor en el tobillo, por lo que está en duda para jugar ante los laguneros. En caso de no estar listo, el paraguayo Carlos González estaría en el eje del ataque.

El resto es con Nahuel Guzmán en la META, mientras que Diego Reyes y el "Titán" Salcedo conformarían la zaga central, dejando por los costados al "Chaka" Rodríguez y a Venegas. En la media de contención estarían Vigón y Carioca, para dejar adelante a Nico López, Javier Aquino, Thauvin y Gignac o en su defecto, el guaraní González.

CANCHA MUY DIFÍCIL

Un total de 38 visitas registran los albiverdes en el "Volcán", donde apenas han logrado ganar en 4 ocasiones, a cambio de 18 triunfos de Tigres y en 16 ocasiones terminaron empatados.

Los triunfos santistas en el Universitario fueron en la remota temporada 1993-94, cuando se impusieron 3-1, mientras que en el Clausura 2008 y Bicentenario 2010 el triunfo del conjunto de la Comarca fue de 2-1.

La última vez que salieron victoriosos los Guerreros, fue en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2015, donde ganaron por la mínima diferencia, con anotación de Djaniny Tavares, para eliminar de la contienda a los regios y posteriormente proclamarse campeones de la mano de Pedro Caixinha.

A partir de esa victoria en el Clausura 2015, los laguneros acumulan 2 empates y 5 derrotas consecutivas jugando en el Universitario, incluyendo una dolorosa goleada 4-0 dentro de la jornada 13 del Apertura 2019.

Jugando en cualquier cancha, el balance entre Santos y Tigres es muy parejo, con 76 enfrentamientos entre sí, cada equipo ha ganado 23 veces, además de 30 empates, la diferencia de goles favorece a los laguneros, con 96 goles anotados y 92 recibidos.

HABLA JORDAN CARRILLO

El juvenil santista Jordan Carrillo, reconoció que el duelo de esta noche en San Nicolás de los Garza será difícil, pero confía que la preparación realizada en el Territorio Santos Modelo, fue la adecuada para brindar un buen encuentro.

"Va a ser una visita complicada, pero nosotros hemos trabajado muy fuerte a lo largo de toda la semana para llegar de la mejor manera posible al partido", dijo el canterano de 19 años de edad, oriundo de Culiacán, Sinaloa.

Por otra parte, expresó que nada fácil ha sido de hacerse de la titularidad con los Guerreros, ya que está consciente que la competencia interna es intensa, la cual ha sabido manejar desde que comenzó su proceso en la filial Sub-15.

"Es una zona del campo muy competida, pero hay que seguir así, seguir luchando para mantener la titularidad", dijo Carrillo, quien junto a Carlos Acevedo, Omar Campos y Alberto Ocejo, han arrancado en las dos primeras fechas con los albiverdes.

El estar en el cuadro base, se debe en gran medida al estratega uruguayo Guillermo Almada, que ha sabido llevarlos, además de brindarles las oportunidades, que han sabido aprovechar, tanto él como otros canteranos.

"El Profesor Almada nos ha dado mucha confianza a nosotros como canteranos. Lo estamos haciendo bien, así que hay que seguir así para aprovechar las oportunidades que nos da este cuerpo técnico. Me he sentido muy feliz y con mucha emoción luego de estos dos partidos en los que he jugado como titular y más que nada con la intención de seguir haciéndolo bien".

5 DERROTAS seguidas tiene Santos Laguna visitando a los Tigres.