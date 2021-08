¿Quién es Ricardo Pepi, el delantero que se pelean México y Estados Unidos?

A pesar de que Estados Unidos le ha ganado las dos últimas finales a México, los jóvenes futbolistas, los prospectos nacidos en el país estadounidense de origen mexicano, parece que se están enfocando las ofertas de este lado del Río Bravo.

El más reciente es Ricardo Pepi, delantero que milita en el FC Dallas de la Major League Soccer.

Pepi tiene doble nacionalidad. Nacido en El Paso, Texas de padres mexicanos, Pepi ha representado tanto a los Estados Unidos como a México en varios niveles juveniles. Más recientemente, fue llamado a un campamento Sub-23 de la USMNT en marzo.

"Siento que tanto Estados Unidos como México tienen excelentes programas", dijo Pepi a la página oficial del Dallas... "Esto puede ser de cualquier manera, pero siento que esa decisión aún no se ha tomado. Cuando llegue ese momento, siento que se tomará de forma correcta. En este momento, estoy realmente concentrado en el FC Dallas y en darlo todo por el equipo. Si lo hago a nivel de clubes, entonces llegará el momento para mí a nivel internacional".

Pero las acciones de Pepi han subido significativamente desde su convocatoria de marzo. El delantero del FC Dallas fue nombrado recientemente para el Juego de Estrellas de la MLS después de anotar ocho goles en solo 10 aperturas, lo que lo convierte en el estadounidense con más goles en la liga. Ese tipo de producción, especialmente a su edad, siempre pondría en primer plano su futuro internacional.

El delantero ha hablado con el entrenador en jefe de la USMNT, Gregg Berhalter, y con miembros de la Federación Mexicana de Futbol en los últimos 30 días. Durante la Copa Oro, tanto El Tricolor como el USMNT entrenaron en el Toyota Soccer Center en Frisco, dando a ambos lados una excelente oportunidad de presentar sus programas a Pepi en persona.

"Acabamos de hablar sobre cómo lo estoy haciendo bien, cuál sería mi futuro en la Selección Nacional", dijo Pepi sobre su conversación con Berhalter, que resultó ser en vísperas de su triplete contra el LA Galaxy. "Le hice un par de preguntas sobre cuál sería mi papel en el equipo y me conocí un poco porque era la primera vez que lo conocía.

"También he tenido una conversación con ellos (México). Simplemente me hablaron de las mismas cosas, de los planes que tengo con la Selección Mexicana, de lo que quieren que sea. Y básicamente, solo que tengo una gran oportunidad y si puedo seguir haciendo las cosas bien puedo ir al Mundial con ellos".

Un lugar en la Copa del Mundo es la herramienta de reclutamiento definitiva. Y cuando la edición de 2026 llegue a Norteamérica, Pepi quiere estar allí: "Sería genial, estaría en casa. Ese es uno de mis objetivos por ahora. Siento que ese sería un posible gol para jugar en ese Mundial, pero tengo que trabajar duro para poder estar en él".

Si Pepi continúa con su trayectoria actual, hay muchas razones para creer que logrará su objetivo y figurará en ese torneo.¿Pero para qué país?

"Siento que ahora mismo está en el aire", dijo. "Cuando tome la decisión, la tomaré por el equipo con el que me siento más cercano. Si me siento más cerca de México, entonces serían ellos. Si me siento más cerca de Estados Unidos, serían ellos".

"Pero también tiene que ver con cómo me hacen sentir como jugador. Si me siento cómodo con ellos, si siento que realmente están interesados, eso afectará la decisión que tomaré", remató.