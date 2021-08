Elton John demuestra que es fan de BTS

Ante el video, los integrantes del ARMY, como se hacen llamar los fans del grupo, aplaudieron su apoyo, destacaron las veces que los cantantes se han vestido igual que Elton John y pidieron que colaboraran.

When the nights get colder, And the rhythms got you falling behind @BTS_twt #permissiontodance pic.twitter.com/3pDhkOiY35